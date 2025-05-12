"Теряет лицо". Барнаульцы жалуются на осыпающийся фасад дома по проспекту Строителей

Со слов очевидцев, камни и штукатурка отваливаются кусками и буквально отлетают на головы прохожих

12 мая 2025, 15:05, ИА Амител

Дом по проспекту Строителей, 3, в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на осыпающийся фасад дома по проспекту Строителей, 3. Об этом сообщили в Telegram-канале "В курсе 22".

Так, со слов очевидцев, камни и штукатурка отлетают кусками и буквально сыплются на головы прохожих.

При этом, как утверждают барнаульцы, фасад обновят только в 2035 году в соответствии с планом капремонта.

"А здание тем временем уже сейчас теряет лицо…" – заключили участники сообщества.

Разрушающийся фасад запечатлел корреспондент amic.ru. По кадрам можно заметить, что штукатурка осыпается под самой крышей: в некоторых местах уже проглядывает кирпичная кладка. Кроме того, начинает трескаться фасадная лепнина.

Напомним, похожая ситуация ранее происходила с пятиэтажным домом напротив – по проспекту Строителей, 4. 19 марта 2024 года на здании начали рушиться гипсовые декоративные элементы фасада и кирпичная кладка. Также возникла опасность обрушения балконов. В связи с этим власти ограничивали движение по тротуару вдоль дома со стороны проспекта Строителей: для движения пешеходов формировали коридор, а остановку "Аптека" переносили на 50 метров. Восстановительные работы закончили 28 апреля.