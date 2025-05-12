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"Теряет лицо". Барнаульцы жалуются на осыпающийся фасад дома по проспекту Строителей

Со слов очевидцев, камни и штукатурка отваливаются кусками и буквально отлетают на головы прохожих

12 мая 2025, 15:05, ИА Амител

Дом по проспекту Строителей, 3, в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на осыпающийся фасад дома по проспекту Строителей, 3. Об этом сообщили в Telegram-канале "В курсе 22".

Так, со слов очевидцев, камни и штукатурка отлетают кусками и буквально сыплются на головы прохожих.

При этом, как утверждают барнаульцы, фасад обновят только в 2035 году в соответствии с планом капремонта. 

"А здание тем временем уже сейчас теряет лицо…" – заключили участники сообщества.

Разрушающийся фасад запечатлел корреспондент amic.ru. По кадрам можно заметить, что штукатурка осыпается под самой крышей: в некоторых местах уже проглядывает кирпичная кладка. Кроме того, начинает трескаться фасадная лепнина.

Напомним, похожая ситуация ранее происходила с пятиэтажным домом напротив – по проспекту Строителей, 4. 19 марта 2024 года на здании начали рушиться гипсовые декоративные элементы фасада и кирпичная кладка. Также возникла опасность обрушения балконов. В связи с этим власти ограничивали движение по тротуару вдоль дома со стороны проспекта Строителей: для движения пешеходов формировали коридор, а остановку "Аптека" переносили на 50 метров. Восстановительные работы закончили 28 апреля.

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Комментарии 12

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Гость

15:20:35 12-05-2025

"Вы сами знаете, что там скоро будет"
Большая часть ленинского, строителей разваливаются, к сожалению. Нет в городе хозяина

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Гость

18:16:19 12-05-2025

Гость (15:20:35 12-05-2025) "Вы сами знаете, что там скоро будет"Большая часть ленин... Есть и ему даже зарплату повысили за" эффективное" управление🙄

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Гость

15:34:28 12-05-2025

не понимаю, в чем ценность конкретно этого здания. там даже никакой писатель не проживал

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Гость

16:48:59 12-05-2025

Гость (15:34:28 12-05-2025) не понимаю, в чем ценность конкретно этого здания. там даже ... Ценность в простых людях, которые живут в этом доме. Вы думаете, им что- то хорошее предложат при расселении?

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Гость

17:20:45 12-05-2025

Гость (16:48:59 12-05-2025) Ценность в простых людях, которые живут в этом доме. Вы дума... я рядом жил, теперь в хруще живу на окраине. всегда, когда проходил мимо, еще в 90-е, думал, что там внутри, несколько квартир, в которых все внутри разваливается? по сути половина здания это магазин. и несколько семей. единственная ценность этого дома для них, надо полагать, только в том, что это центр

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Гость

17:24:56 12-05-2025

Гость (17:20:45 12-05-2025) я рядом жил, теперь в хруще живу на окраине. всегда, когда п... А слабо назвать адрес своего окраинного хруща? Или хотя бы квартал где он вам "фантазируется"?

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Гость

16:45:39 12-05-2025

А Красноармейский "старый фонд"?

Приведите в порядок хрущевки, которым уже по 70 лет. Простоят еще столько же!
Чего ждут? Хотят потом аварийные дома расселять? Пишут,что замедлились стройки. Сейчас самое благоприятное время провести ремонт домом.

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Гость

19:01:59 12-05-2025

Ленина 73,дом охраняется государством,штукатурка сыплется на головы людей/центо и тишина везде!!

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Гость

07:16:18 13-05-2025

Ленина 94, без слез не взглянешь

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Гость

09:59:01 13-05-2025

не переживайте, скоро к вам придёт "Союз" и построит новое"архитектурное чудо" в 25 этажей, а город в очередной раз останется без своего прошлого. Эти господа с миллиардными прибылями не оставят Барнаул в покое, чудо, что парк Изумрудный удалось отстоять.

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Ольга

14:18:47 13-05-2025

Довести до такого удручающего состояния можно любой дом: хоть новостройку, хоть памятник архитектуры. При том, что люди, собственники жилья, оплачивают все виды ремонта и содержания имущества (и это немалые деньги). Но городские власти совершенно не контролируют сферу ЖКХ, не организуют работы по ремонту, допускают вопиющую халатность и бесхозяйственность. Конечно, довести дом до аварийного состояния, получить федеральные деньги на расселение, выкинуть людей из квартир за мизерную компенсацию, а потом торговать "золотой" землей под застройку - гораздо проще и прибыльнее. Но это скорее бизнес, чем служение во благо народа... Ничего не перепутали?

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1

13:07:45 14-05-2025

Никакого аварийного состояния нет. Водоотвод с крыши надо сделать за 10 т р

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