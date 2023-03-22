Телеграм-канал Виктора Томенко получил галочку верификации

Он стал первым подтверждённым каналом среди сибирских губернаторов

22 марта 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Телеграм-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко получил галочку верификации. Его отметили 22 марта.



Виктор Томенко стал первым среди глав сибирских регионов, чей профиль получил официальное подтверждение.

По числу подписчиков Виктор Томенко в данный момент занимает четвёртое место среди сибирских губернаторов. На первой строчке – глава Иркутской области Игорь Кобзев, канал которого существует уже два года, второй по числу подписчиков – губернатор Томской области Владимир Мазур (каналу 10 месяцев). Третье место в Сибири у главы Кузбасса Сергея Цивилёва. Он опережает Томенко менее чем на 100 подписчиков.

Напомним, что Томенко завёл телеграм-канал 9 марта. Глава региона отметил, что получает много вопросов от жителей региона по самым разным темам – и по почте, и в соцсетях. Поэтому, подчеркнул он, понадобилась ещё одна возможность для связи.