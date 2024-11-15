В России захотели объявить 2025-й годом Дональда Трампа
А также установить ему памятник и переименовать в его честь станцию метро в Москве
15 ноября 2024, 07:47, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Агентство "Главпиар" направило Владимиру Путину обращение с предложением наградить Дональда Трампа за победу на выборах президента США, чтобы укрепить российско-американские отношения. Об этом пишет "Москвич Mag".
Для этого пиарщики предложили российскому лидеру сразу несколько инициатив:
- объявить 2025 год годом Дональда Трампа;
- временно переименовать станцию метро "Баррикадная" в "Трампскую", чтобы символически убрать "баррикады" между странами, так как у этой станции находится посольство США;
- поставить Трампу памятник в Москве и дать ему название "Золотой король твитов";
- подарить ему русского робота из "Сколково", который бы говорил ему фразу "Ты великолепен".
Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило установить по всей Москве будки для квадроберов, а в ноябре – создать министерство секса в России.
07:51:42 15-11-2024
Если реально мир восстановит, то в историю войдет без всяких сомнительных инициатив сомнительных агентсв
07:52:34 15-11-2024
Совсем что ли? США наш враг, Трамп наш враг! Какой ещё памятник? Посмертно только!
08:13:51 15-11-2024
Ужас (07:52:34 15-11-2024) Совсем что ли? США наш враг, Трамп наш враг! Какой ещё памят... Да что они, у вас кругом враги!!!! Ужасссс!!!! 😎😳😱
08:05:47 15-11-2024
Всем россиянам пить шампанское!
08:07:01 15-11-2024
Кто захотел?!
Я точно не хочу!
При нём начались первые поставки летального оружия на Украину!!!
А так же первые серьезные санкции против России!!!
Ещё надо повспоминать что было против нас за его первое правление...!?
Барыга он и есть барыга! Тем более не наш, а заморский! И никогда он не будет ЗА Россию!...
08:13:56 15-11-2024
Ну вот и готовые иноагенты. И бегать в поисках не надо.
08:26:05 15-11-2024
агенство "главпиар" признать инагентом, прошерстить ФСБ офис и все составные документы. Лишить лицензии, и впаять статью госизмены!
09:14:10 15-11-2024
В Москве на проспекте Мира напротив гостиницы Космос стоит пмятник Шарлю де Голлю. Уважаемый был президет Франции, с СССР дружил
12:17:33 15-11-2024
Да это же юмор.У нас столько говорят о Трампе по ТВ, по радио, в инете, что кажется, что он наш лучший друг.Вот ребята из Москвы и шалят.
12:37:37 15-11-2024
Гость. (12:17:33 15-11-2024) Да это же юмор.У нас столько говорят о Трампе по ТВ, по ради... В каждой шутке ...
14:02:21 15-11-2024
Рано возрадовались.
Будем поглядеть.