В России захотели объявить 2025-й годом Дональда Трампа

А также установить ему памятник и переименовать в его честь станцию метро в Москве

15 ноября 2024, 07:47, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Агентство "Главпиар" направило Владимиру Путину обращение с предложением наградить Дональда Трампа за победу на выборах президента США, чтобы укрепить российско-американские отношения. Об этом пишет "Москвич Mag".

Для этого пиарщики предложили российскому лидеру сразу несколько инициатив:

объявить 2025 год годом Дональда Трампа;

временно переименовать станцию метро "Баррикадная" в "Трампскую", чтобы символически убрать "баррикады" между странами, так как у этой станции находится посольство США;

поставить Трампу памятник в Москве и дать ему название "Золотой король твитов";

подарить ему русского робота из "Сколково", который бы говорил ему фразу "Ты великолепен".

Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило установить по всей Москве будки для квадроберов, а в ноябре – создать министерство секса в России.