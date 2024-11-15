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В России захотели объявить 2025-й годом Дональда Трампа

А также установить ему памятник и переименовать в его честь станцию метро в Москве

15 ноября 2024, 07:47, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Агентство "Главпиар" направило Владимиру Путину обращение с предложением наградить Дональда Трампа за победу на выборах президента США, чтобы укрепить российско-американские отношения. Об этом пишет "Москвич Mag".

Для этого пиарщики предложили российскому лидеру сразу несколько инициатив:

  • объявить 2025 год годом Дональда Трампа;
  • временно переименовать станцию метро "Баррикадная" в "Трампскую", чтобы символически убрать "баррикады" между странами, так как у этой станции находится посольство США;
  • поставить Трампу памятник в Москве и дать ему название "Золотой король твитов";
  • подарить ему русского робота из "Сколково", который бы говорил ему фразу "Ты великолепен".

Отметим, что агентство "Главпиар" подхватывает громкие инфоповоды и разрабатывает вирусные инициативы. Например, в октябре оно предложило установить по всей Москве будки для квадроберов, а в ноябре – создать министерство секса в России.

США инициативы

Комментарии 11

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Гость

07:51:42 15-11-2024

Если реально мир восстановит, то в историю войдет без всяких сомнительных инициатив сомнительных агентсв

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Ужас

07:52:34 15-11-2024

Совсем что ли? США наш враг, Трамп наш враг! Какой ещё памятник? Посмертно только!

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Сергей

08:13:51 15-11-2024

Ужас (07:52:34 15-11-2024) Совсем что ли? США наш враг, Трамп наш враг! Какой ещё памят... Да что они, у вас кругом враги!!!! Ужасссс!!!! 😎😳😱

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Гость

08:05:47 15-11-2024

Всем россиянам пить шампанское!

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Гость

08:07:01 15-11-2024

Кто захотел?!
Я точно не хочу!
При нём начались первые поставки летального оружия на Украину!!!
А так же первые серьезные санкции против России!!!
Ещё надо повспоминать что было против нас за его первое правление...!?
Барыга он и есть барыга! Тем более не наш, а заморский! И никогда он не будет ЗА Россию!...

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Гость

08:13:56 15-11-2024

Ну вот и готовые иноагенты. И бегать в поисках не надо.

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Гость

08:26:05 15-11-2024

агенство "главпиар" признать инагентом, прошерстить ФСБ офис и все составные документы. Лишить лицензии, и впаять статью госизмены!

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Гость

09:14:10 15-11-2024

В Москве на проспекте Мира напротив гостиницы Космос стоит пмятник Шарлю де Голлю. Уважаемый был президет Франции, с СССР дружил

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Гость.

12:17:33 15-11-2024

Да это же юмор.У нас столько говорят о Трампе по ТВ, по радио, в инете, что кажется, что он наш лучший друг.Вот ребята из Москвы и шалят.

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Гость

12:37:37 15-11-2024

Гость. (12:17:33 15-11-2024) Да это же юмор.У нас столько говорят о Трампе по ТВ, по ради... В каждой шутке ...

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Musik

14:02:21 15-11-2024

Рано возрадовались.
Будем поглядеть.

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