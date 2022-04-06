Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 13 апреля

Ограничение на перелёты в 11 аэропортов России продлили в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничение действует на перелёты в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Перевозчикам рекомендуют организовывать рейсы через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Отметим, что впервые Росавиация ввела ограничение на перелёты 24 февраля.