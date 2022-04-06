Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 13 апреля
Перевозчикам до сих пор рекомендуют пользоваться воздушными гаванями Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы
6 апреля 2022, 13:25, Илья Звягинцев
Ограничение на перелёты в 11 аэропортов России продлили в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничение действует на перелёты в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Перевозчикам рекомендуют организовывать рейсы через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.
Отметим, что впервые Росавиация ввела ограничение на перелёты 24 февраля.
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