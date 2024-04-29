В Алтайском крае отремонтируют еще 10 км трассы Алейск — Буканское

Ремонт планируют завершить до конца лета

29 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Ремонт трассы Алейск — Буканское / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае отремонтируют еще порядка 10 км региональной дороги Алейск – Буканское нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ составит почти 274 млн рублей.

Как сообщили в Минтрансе региона, работы будут вестись в Алейском районе на участке с 29-го по 39-й километр. Сейчас подрядчик "Южное ДСУ" уже фрезерует изношенное покрытие и выполняет отсыпку основания щебеночно-песчаной смесью.

Помимо обновления самой дороги, дорожники также укрепят обочины, заменят автопавильон и барьерные ограждения и установят сигнальные столбики. Завершить работы на объекте планируется до конца лета.