В Алтайском крае отремонтируют еще 10 км трассы Алейск — Буканское
Ремонт планируют завершить до конца лета
29 апреля 2024, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае отремонтируют еще порядка 10 км региональной дороги Алейск – Буканское нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ составит почти 274 млн рублей.
Как сообщили в Минтрансе региона, работы будут вестись в Алейском районе на участке с 29-го по 39-й километр. Сейчас подрядчик "Южное ДСУ" уже фрезерует изношенное покрытие и выполняет отсыпку основания щебеночно-песчаной смесью.
Помимо обновления самой дороги, дорожники также укрепят обочины, заменят автопавильон и барьерные ограждения и установят сигнальные столбики. Завершить работы на объекте планируется до конца лета.
"Ремонт трассы ведется планомерно. В 2022 году по нацпроекту было отремонтировано более 9 км этой дороги, проходящей по территории Мамонтовского района, стоимость работ составила более 170 млн рублей. В прошлом году за счет региональных средств было сделано 8 км", – напомнили в министерстве.
11:35:47 29-04-2024
Как только закончат по плану полный ремонт, надо будет начинать по новой. Ибо, при нашей погоде, когда каждый зимний месяц знаменуется громом и молниями, этот тонкий слой асфальта начнет разрушаться через несколько лет, а то и раньше.
11:39:06 29-04-2024
Лучше бы переезд П. Сухова - Малахова отремонтировали!
13:06:50 29-04-2024
А гарантии на дорожное покрытие есть? Кто это контролирует? Наказывают , если дороги приходят в негодность ЗНАЧИТЕЛЬНО раньше срока ?
14:27:21 29-04-2024
Гость (13:06:50 29-04-2024) А гарантии на дорожное покрытие есть? Кто это контролирует? ... Конечно наказывают - новыми подрядами. Рука - лицо.