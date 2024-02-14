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В Барнауле полицейские поймали наркомана с закладкой

На молодого человека завели дело

14 февраля 2024, 10:33, ИА Амител

В Барнауле задержали наркомана / Фото: pxhere.com
В Барнауле задержали наркомана / Фото: pxhere.com

В Барнауле сотрудники ППС задержали 26-летнего жителя Шелаболихинского района со свертком "синтетики", сообщили в МВД Алтайского края.

В общей сложности у парня нашли чуть больше одного грамма запрещенных веществ: он заказал их у дилера в мессенджере и по полученным координатам поднял закладку, но на обратном пути его поймали правоохранители.

Во время беседы с полицейскими молодой человек пояснил, что купил наркотики для личного употребления.

На сельчанина завели уголовное дело по статье о хранении наркотических средств в крупном размере и избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 7

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Элен без ребят

11:37:58 14-02-2024

раньше к нам ехали сильно пьющие "менеджеры", а теперь торчки- закладчики.

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Гость

12:11:04 14-02-2024

Вот по этому и не будут мусара главарей ловить. Без работы останутся. А там или на фрон или обратно в село. Что за организатора 1 палка, что за наркомана 1 палка. Перелови нарко-баронов , наркоманы пропадут

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Гость

12:47:50 14-02-2024

Скоро каждый будет за что-то пойман)

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Гость

13:29:25 14-02-2024

Что за наркотик? Может навоз куриный?

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Роман

13:31:36 14-02-2024

вот новость то, наркоманы существуют и это не выдумка фантастов )))

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Гость

14:58:33 14-02-2024

Роман (13:31:36 14-02-2024) вот новость то, наркоманы существуют и это не выдумка фанта... Я ни разу наркомана ни видывал... Хоть глазком бы глянуть, какие они....

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Гость

15:13:09 14-02-2024

Гость (14:58:33 14-02-2024) Я ни разу наркомана ни видывал... Хоть глазком бы глянуть, к... Запомнилась блогерша-путешественница из Санкт- Петербурга, которая по приезду в Барнаул прямо в районе ж/д вокзала первыми увидела наркоманов. / Путешествия: большие и маленькие 3,8K подписчиков Подписаться Припарковались в Барнауле и тут же увидели двух наркоманов на асфальте. Наши впечатления о столице Алтайского края/

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