В Барнауле полицейские поймали наркомана с закладкой

На молодого человека завели дело

14 февраля 2024, 10:33, ИА Амител

В Барнауле задержали наркомана / Фото: pxhere.com

В Барнауле сотрудники ППС задержали 26-летнего жителя Шелаболихинского района со свертком "синтетики", сообщили в МВД Алтайского края.

В общей сложности у парня нашли чуть больше одного грамма запрещенных веществ: он заказал их у дилера в мессенджере и по полученным координатам поднял закладку, но на обратном пути его поймали правоохранители.

Во время беседы с полицейскими молодой человек пояснил, что купил наркотики для личного употребления.

На сельчанина завели уголовное дело по статье о хранении наркотических средств в крупном размере и избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.