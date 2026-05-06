В барнаульском ТЦ произошел конфликт из-за рисунка на кофте
Личность агрессора установили оперативно
06 мая 2026, 12:00, ИА Амител
Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru
В Барнауле в одном из торговых центров неизвестный открыто похитил кофту у молодого человека, сообщает алтайское МВД.
«Произошел конфликт из-за рисунка на кофте. Один из участников пригрозил применить физическую силу и заставил отдать одежду», - рассказали в ведомстве.
Личность агрессора установили оперативно: им оказался местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Кофту изъяли и вернули владельцу.
12:02:53 06-05-2026
Личность агрессора установили оперативно --- ну хоть так. А рисунок при чем?
12:13:07 06-05-2026
Новость как то не о чем - что за рисунок, причина конфликта?
12:14:16 06-05-2026
А что за рисунок то?
12:23:03 06-05-2026
Это был свитер с оленем. Похититель узнал себя и решил "фото" экспрприировать.
12:32:32 06-05-2026
смотря что за рисунок. может там флаг хохловский или нацисткая символика.
12:42:14 06-05-2026
Гость (12:32:32 06-05-2026) смотря что за рисунок. может там флаг хохловский или нацистк... нацисткая символика --- вернули владельцу. Слова "вернули владельцу" ничего не подсказывают?
14:15:48 06-05-2026
Гость (12:32:32 06-05-2026) смотря что за рисунок. может там флаг хохловский или нацистк...
Поэтому можно забрать для себя?
14:37:45 06-05-2026
Один из участников пригрозил применить физическую силу и заставил отдать одежду»,
Просто под угрозой раздел потерпевшего. Рисунок не причём.
15:38:12 06-05-2026
А кто помнит . Как банды гопников в девяностые толпами ходили искали и били неформалов. Это что то типа как в фильме "Стиляги" . А сравнительно недавние такие же события типа "Поясни за шмот." Вот кто чуть пожил того прям вообще не удивило. Выглядеть надо черно бело или серо...
21:33:38 06-05-2026
Историк (15:38:12 06-05-2026) А кто помнит . Как банды гопников в девяностые толпами ходил... Я в ярком адике(китайском конечно) гонял ни разу не докапались, причем серо то??