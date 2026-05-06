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В барнаульском ТЦ произошел конфликт из-за рисунка на кофте

Личность агрессора установили оперативно

06 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru
Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Барнауле в одном из торговых центров неизвестный открыто похитил кофту у молодого человека, сообщает алтайское МВД.

«Произошел конфликт из-за рисунка на кофте. Один из участников пригрозил применить физическую силу и заставил отдать одежду», - рассказали в ведомстве.

Личность агрессора установили оперативно: им оказался местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Кофту изъяли и вернули владельцу.

Барнаул Происшествия
       

Комментарии 10

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Гость

12:02:53 06-05-2026

Личность агрессора установили оперативно --- ну хоть так. А рисунок при чем?

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Гость

12:13:07 06-05-2026

Новость как то не о чем - что за рисунок, причина конфликта?

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Гость

12:14:16 06-05-2026

А что за рисунок то?

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Гость

12:23:03 06-05-2026

Это был свитер с оленем. Похититель узнал себя и решил "фото" экспрприировать.

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Гость

12:32:32 06-05-2026

смотря что за рисунок. может там флаг хохловский или нацисткая символика.

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Гость

12:42:14 06-05-2026

Гость (12:32:32 06-05-2026) смотря что за рисунок. может там флаг хохловский или нацистк... нацисткая символика --- вернули владельцу. Слова "вернули владельцу" ничего не подсказывают?

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Гость

14:15:48 06-05-2026

Гость (12:32:32 06-05-2026) смотря что за рисунок. может там флаг хохловский или нацистк...
Поэтому можно забрать для себя?

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Гость

14:37:45 06-05-2026

Один из участников пригрозил применить физическую силу и заставил отдать одежду»,
Просто под угрозой раздел потерпевшего. Рисунок не причём.

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Историк

15:38:12 06-05-2026

А кто помнит . Как банды гопников в девяностые толпами ходили искали и били неформалов. Это что то типа как в фильме "Стиляги" . А сравнительно недавние такие же события типа "Поясни за шмот." Вот кто чуть пожил того прям вообще не удивило. Выглядеть надо черно бело или серо...

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гость

21:33:38 06-05-2026

Историк (15:38:12 06-05-2026) А кто помнит . Как банды гопников в девяностые толпами ходил... Я в ярком адике(китайском конечно) гонял ни разу не докапались, причем серо то??

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