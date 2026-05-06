В барнаульском ТЦ произошел конфликт из-за рисунка на кофте

Личность агрессора установили оперативно

06 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Барнауле в одном из торговых центров неизвестный открыто похитил кофту у молодого человека, сообщает алтайское МВД.

«Произошел конфликт из-за рисунка на кофте. Один из участников пригрозил применить физическую силу и заставил отдать одежду», - рассказали в ведомстве.

Личность агрессора установили оперативно: им оказался местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Кофту изъяли и вернули владельцу.