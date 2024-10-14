В Госдуме напомнили о четырехдневной рабочей неделе в ноябре

Однако в субботу перед ней придется поработать

14 октября 2024, 09:09, ИА Амител

Памятник Минину и Пожарскому в Москве / Фото: pixabaycom

В ноябре из-за празднования Дня народного единства россиян ждет четырехдневная рабочая неделя – с 5 по 8 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"В ноябре будет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства – 3 и 4 ноября 2024 года", – говорится в публикации.

Однако суббота, 2 ноября, будет рабочим днем. По этой причине рабочая неделя с 28 октября будет шестидневной.

Напомним, что День народного единства – ежегодный государственный праздник. Он был учрежден в 2005 году и с тех пор является выходным.