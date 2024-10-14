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В Госдуме напомнили о четырехдневной рабочей неделе в ноябре

Однако в субботу перед ней придется поработать

14 октября 2024, 09:09, ИА Амител

Памятник Минину и Пожарскому в Москве / Фото: pixabaycom
Памятник Минину и Пожарскому в Москве / Фото: pixabaycom

В ноябре из-за празднования Дня народного единства россиян ждет четырехдневная рабочая неделя – с 5 по 8 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"В ноябре будет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства – 3 и 4 ноября 2024 года", – говорится в публикации.

Однако суббота, 2 ноября, будет рабочим днем. По этой причине рабочая неделя с 28 октября будет шестидневной.

Напомним, что День народного единства – ежегодный государственный праздник. Он был учрежден в 2005 году и с тех пор является выходным.

Работа выходные

Комментарии 9

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Дюша

09:53:54 14-10-2024

Какое единство? С кем? Праздник - 7 ноября!!!! Пролетарии Всех Стран - объединяйтесь! Да здравствует В.О.С.Р.! Ура, товарищи!!!

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Гость

12:56:38 14-10-2024

Дюша (09:53:54 14-10-2024) Какое единство? С кем? Праздник - 7 ноября!!!! Пролетарии Вс... Ну и? Объединились эти пролетарии за 100 с лишним лет?))Или все же Мусик прав?)

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Мусик

13:02:18 14-10-2024

Гость (12:56:38 14-10-2024) Ну и? Объединились эти пролетарии за 100 с лишним лет?))Или... Мусик всегда прав.
пролетарий - это тот, по Марксу, кто не имеет ничего кроме средств продолжения рода. (в вольном изложении.)
и чё - много вы видели их, пролетариев-то? зря примазываются тут некоторые...

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Дюша

14:28:57 14-10-2024

Мусик (13:02:18 14-10-2024) Мусик всегда прав.пролетарий - это тот, по Марксу, кто н... Пролетарии это те, кто не имеет отношения к средствам производства...Т.е. в условиях капитализма - наемный работник за бабки (не акционер и не частный предприниматель)...

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Мусик

15:24:36 14-10-2024

Дюша (14:28:57 14-10-2024) Пролетарии это те, кто не имеет отношения к средствам произв... абс. согл.
их главное свойство - впахивать и рожать.
а как дело до дела - пролетать.
"Маркс определил пролетариат как общественный класс, не имеющий значительной собственности на средства производства (фабрики, машины, землю, шахты, здания, транспортные средства) и единственным средством существования которого является продажа своей рабочей силы за заработную плату"

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Гость

13:07:00 14-10-2024

Дюша (09:53:54 14-10-2024) Какое единство? С кем? Праздник - 7 ноября!!!! Пролетарии Вс... Угу, заводы- рабочим, землю- крестьянам, банки- спортсменам, деньги- евреям...

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Мусик

10:11:17 14-10-2024

пролетарии - пролетайте.
трудящимся - уважение и денег!

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Гость

13:32:01 14-10-2024

Мусик (10:11:17 14-10-2024) пролетарии - пролетайте.трудящимся - уважение и денег!... Мусик, ты пролетарий умственного труда!))) Хотя есть подозрения, что ты не Мусик, а Альтушка)))

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Мусик

13:38:25 14-10-2024

Гость (13:32:01 14-10-2024) Мусик, ты пролетарий умственного труда!))) Хотя есть подозре... что-то сложно излагаете 8-(
кто есть Альтушка?

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