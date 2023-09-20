В Госдуме предложили выдавать водительские права на 20 лет

Комитет ГД по транспорту уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД

20 сентября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме готовят поправки, согласно которым россиянам могут начать выдавать водительские удостоверения на 20 лет, а не на десять. Об этом РИА Новости рассказал депутат Евгений Москвичев.

Москвичев отметил, что сейчас автомобилисты вынуждены "лишний раз" собирать необходимые документы.

"Если гражданин исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он состоит на учете где-то, то, может быть, в этот закон внесем поправку", – рассказал депутат.

По его словам, комитет ГД по транспорту уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД.

Ранее Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим.