НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили выдавать водительские права на 20 лет

Комитет ГД по транспорту уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД

20 сентября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме готовят поправки, согласно которым россиянам могут начать выдавать водительские удостоверения на 20 лет, а не на десять. Об этом РИА Новости рассказал депутат Евгений Москвичев.

Москвичев отметил, что сейчас автомобилисты вынуждены "лишний раз" собирать необходимые документы.

"Если гражданин исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он состоит на учете где-то, то, может быть, в этот закон внесем поправку", – рассказал депутат.

По его словам, комитет ГД по транспорту уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД.

Ранее Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим.

Фото: unsplash.com

Требования ужесточат. Как в России изменятся правила получения водительских прав?

Нововведения коснутся как россиян, так и иностранцев, а также водителей, имеющих определенные категории
НОВОСТИОбщество
документы инициативы водители

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:59:06 20-09-2023

Неужели хоть один раз хоть что-то полезное примут?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:15 20-09-2023

Не примут. Наоборот, очухаются. Как так, сейчас медкомиссия для нормальных водителей раз в 10 лет? Непорядок. Сделают раз в 2, максимум 3 года...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:58:04 20-09-2023

И обязательную пересдачу теории раз в 5 лет

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров