В Госдуме предложили выдавать водительские права на 20 лет
Комитет ГД по транспорту уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД
20 сентября 2023, 14:32, ИА Амител
В Госдуме готовят поправки, согласно которым россиянам могут начать выдавать водительские удостоверения на 20 лет, а не на десять. Об этом РИА Новости рассказал депутат Евгений Москвичев.
Москвичев отметил, что сейчас автомобилисты вынуждены "лишний раз" собирать необходимые документы.
"Если гражданин исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он состоит на учете где-то, то, может быть, в этот закон внесем поправку", – рассказал депутат.
По его словам, комитет ГД по транспорту уже обсудил инициативу с начальником ГИБДД.
Ранее Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим.
14:59:06 20-09-2023
Неужели хоть один раз хоть что-то полезное примут?
19:53:15 20-09-2023
Не примут. Наоборот, очухаются. Как так, сейчас медкомиссия для нормальных водителей раз в 10 лет? Непорядок. Сделают раз в 2, максимум 3 года...
21:58:04 20-09-2023
И обязательную пересдачу теории раз в 5 лет