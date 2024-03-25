В Госдуме придумали, как вытащить многодетные семьи из бедности

Речь не только о маткапитале

25 марта 2024, 13:50, ИА Амител

Дети в сапогоах / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы нашли способ помочь молодым семьям справиться с бедностью. Об этом пишет URA.ru.

Андрей Алехин подчеркнул, что необходимо предоставить бесплатный проезд для всех членов многодетных семей, а также 50% скидку на коммунальные услуги. Кроме того, он предложил увеличить размер материнского капитала. Эти инициативы уже реализуются в некоторых регионах и должны быть распространены на федеральном уровне.

"Законопроект об увеличении материнского капитала уже находится на рассмотрении в Думе", - отметил Алехин. Он подчеркнул важность этих мер для улучшения жизни многодетных семей.

Светлана Бессараб, член того же комитета, добавила, что президент России уже подписал указ, направленный на всестороннюю поддержку многодетных семей. В рамках этого указа предусмотрены различные формы помощи, включая приоритетное предоставление мест в детских садах и школах, бесплатное питание школьников и форму.

"Главам регионов поручено разработать программы взаимодействия с продовольственными сетями", - сообщила Бессараб. Она указала на меры по обеспечению многодетных семей скидками на продукты первой необходимости.