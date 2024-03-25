В Госдуме придумали, как вытащить многодетные семьи из бедности
Речь не только о маткапитале
25 марта 2024, 13:50, ИА Амител
Депутаты Госдумы нашли способ помочь молодым семьям справиться с бедностью. Об этом пишет URA.ru.
Андрей Алехин подчеркнул, что необходимо предоставить бесплатный проезд для всех членов многодетных семей, а также 50% скидку на коммунальные услуги. Кроме того, он предложил увеличить размер материнского капитала. Эти инициативы уже реализуются в некоторых регионах и должны быть распространены на федеральном уровне.
"Законопроект об увеличении материнского капитала уже находится на рассмотрении в Думе", - отметил Алехин. Он подчеркнул важность этих мер для улучшения жизни многодетных семей.
Светлана Бессараб, член того же комитета, добавила, что президент России уже подписал указ, направленный на всестороннюю поддержку многодетных семей. В рамках этого указа предусмотрены различные формы помощи, включая приоритетное предоставление мест в детских садах и школах, бесплатное питание школьников и форму.
"Главам регионов поручено разработать программы взаимодействия с продовольственными сетями", - сообщила Бессараб. Она указала на меры по обеспечению многодетных семей скидками на продукты первой необходимости.
13:29:19 25-03-2024
Ещё говорят работать помогает......
14:32:50 25-03-2024
Гость (13:29:19 25-03-2024) Ещё говорят работать помогает......... как передовая работа поможет демографии в стране? которая за гранью.
13:31:59 25-03-2024
Дайте наконец бедным слоям населения хорошую зарплату.
14:24:09 25-03-2024
Грыша (13:31:59 25-03-2024) Дайте наконец бедным слоям населения хорошую зарплату. ... Для хорошей зарплаты нужны высокопроизводительные рабочие места
14:34:39 25-03-2024
Гость (14:24:09 25-03-2024) Для хорошей зарплаты нужны высокопроизводительные рабочие ме... А ещё не помешает налаживание работы налоговых органов, чтобы доходы некоторых владельцев бизнеса привести в соответствие с реалиями жизни страны...
15:12:26 25-03-2024
Грыша (13:31:59 25-03-2024) Дайте наконец бедным слоям населения хорошую зарплату. ... А бедные имеют нужное образование? или плодиться и размножатся вот их вся работа.
10:43:03 26-03-2024
Гость (15:12:26 25-03-2024) А бедные имеют нужное образование? или плодиться и размножат... А как вы считаете ,врачи у нас относятся к богатому сословию?А учителя?А преподаватели вузов?А инженеры?По моему далеко нет.А по образованности они в авангарде общества.И обществу они нужны как воздух.А вот нынешние "хозяева жизни " обычно не заморачиваются такими материями,а живут во сто крат богаче.Это как?
13:40:04 25-03-2024
План надежный как швейцарские часы. (с) Они там реально настолько близоруки?
14:20:10 25-03-2024
Поменьше раздавайте пособия всяким "беженцам", заполонившим кварталы новостроек... поддерживайте коренных жителей!
10:35:19 26-03-2024
Гость (14:20:10 25-03-2024) Поменьше раздавайте пособия всяким "беженцам", заполонившим ... ...Дети которых, зачастую, в России не проживают, а родились и живут на своей исторической родине, но все выплаты получают в полном объеме, т.к. родители безработные, якобы, но покупают квартиры и дома...
15:01:45 25-03-2024
жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде , куда рожать то? условия по ипотеке конечно льготные есть но этого мало чтобы люди хотели рожать, что мат кап в 900 тр против цены на квартиру в 6 лямов , и еще пв не у всех есть , может одумаются
15:13:00 25-03-2024
Гость (15:01:45 25-03-2024) жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде... А вот мы жили, сначала сьемная комната 12 квадратов, родили ребенка, было тесно невозможно, потом квартира съемная, одна вторая третья. Потом ипотека, труд на трех работах, выкупил однушку на потоке в хрущевке, без ремонта, посоле пожара, сделал ремонт, облагородил, продал, опять ипотека, теперь живу в частном доме. В городе родственников нет, помощи ждать не от куда, маткапитала не было.
Вам что мешает добиться, гоните своего мужика работать. Пусть вкалывает, нечего сидеть с протянутой рукой и ждать ХАЛЯВЫ.
Под лежачий камень вода не течет. Дорогу осилит идущий.!
15:13:07 25-03-2024
Гость (15:01:45 25-03-2024) жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде... С какой стати вам кто то должен? работайте и обеспечивайте своих детей сами.
15:49:00 25-03-2024
Гость (15:13:07 25-03-2024) С какой стати вам кто то должен? работайте и обеспечивайте с... Ну, многодетным многожённым семьям из Средней Азии всё даётся за так... у коренных россиян вопрос назревает- а почему так получается?
15:57:57 25-03-2024
Гость (15:49:00 25-03-2024) семьям из Средней Азии всё даётся за так. Зачем у меня спрашиваете? есть специальные люди что так решили. к ним задавайте все вопросы.
15:54:46 25-03-2024
Гость (15:13:07 25-03-2024) С какой стати вам кто то должен? работайте и обеспечивайте с... А с какой стати ,мы вам должны?Вы уже довели людей до такой нищеты ,что люди перестали рожать.Ни до чего стало не докупиться ,жильё для простых смертных вообще недоступно.Скитаются по съёмным углам,горе мыкают.Это куда годится?
16:28:38 25-03-2024
Афиноген (15:54:46 25-03-2024) А с какой стати ,мы вам должны?Вы уже довели людей до такой ... Да потому, что при сов.власти в 2х.комн.хрущебе жили по 6 чел., а сейчас хотят всё и сразу и вдвоём жить на 80кв.м.
08:29:53 26-03-2024
Гость (16:28:38 25-03-2024) Да потому, что при сов.власти в 2х.комн.хрущебе жили п... Не надо преувеличивать.
16:32:25 25-03-2024
Афиноген (15:54:46 25-03-2024) А с какой стати ,мы вам должны?Вы уже довели людей до такой ... Кто довел Я??? у меня хорошая работа, мои дети обеспечены жильем - моим трудом и умом, подачки 20 лет назад от государства были 50РУБЛЕЙ - пакет молока.
08:32:11 26-03-2024
Гость (16:32:25 25-03-2024) Кто довел Я??? у меня хорошая работа, мои дети обеспечены жи... Каким таким трудом ,это ещё вопрос.У нас на Руси есть пословица:Трудом праведным ,не наживёшь палат каменных.
11:48:57 26-03-2024
Афиноген (08:32:11 26-03-2024) Каким таким трудом ,это ещё вопрос.У нас на Руси есть послов... что вам не дает заработать "не правильным" трудом?
12:38:43 26-03-2024
Гость (11:48:57 26-03-2024) что вам не дает заработать "не правильным" трудом?... Совесть.
16:04:39 25-03-2024
Гость (15:01:45 25-03-2024) жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде... Вам уже много накидали. Не стану добавлять. Мы почему то рожали сами и не ждали подачек от государства.
19:34:02 25-03-2024
Проблемы в капитализме.. без бедных не может быть богатеньких.
21:04:56 25-03-2024
Почему только многодетным? А если смогли родить 1 или 2 детей и больше не удалось и тоже живут от зарплаты до зарплаты. Абортов не делали, не предохранялись, но детей больше не удалось родить. Почему таким семьям нельзя помочь? Чем они хуже?
00:23:24 27-03-2024
ИДИОТЫ. Это уже должно быть. На каждого ребенка только лично рожденных и родителей ежемесячно пособие срнеднемесячной зарплаты по России.