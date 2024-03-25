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В Госдуме придумали, как вытащить многодетные семьи из бедности

Речь не только о маткапитале

25 марта 2024, 13:50, ИА Амител

Дети в сапогоах / Фото: unsplash.com
Дети в сапогоах / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы нашли способ помочь молодым семьям справиться с бедностью. Об этом пишет URA.ru.

Андрей Алехин подчеркнул, что необходимо предоставить бесплатный проезд для всех членов многодетных семей, а также 50% скидку на коммунальные услуги. Кроме того, он предложил увеличить размер материнского капитала. Эти инициативы уже реализуются в некоторых регионах и должны быть распространены на федеральном уровне.

"Законопроект об увеличении материнского капитала уже находится на рассмотрении в Думе", - отметил Алехин. Он подчеркнул важность этих мер для улучшения жизни многодетных семей.

Светлана Бессараб, член того же комитета, добавила, что президент России уже подписал указ, направленный на всестороннюю поддержку многодетных семей. В рамках этого указа предусмотрены различные формы помощи, включая приоритетное предоставление мест в детских садах и школах, бесплатное питание школьников и форму.

"Главам регионов поручено разработать программы взаимодействия с продовольственными сетями", - сообщила Бессараб. Она указала на меры по обеспечению многодетных семей скидками на продукты первой необходимости.

Многодетные семьи

Комментарии 26

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Гость

13:29:19 25-03-2024

Ещё говорят работать помогает......

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Гость

14:32:50 25-03-2024

Гость (13:29:19 25-03-2024) Ещё говорят работать помогает......... как передовая работа поможет демографии в стране? которая за гранью.

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Грыша

13:31:59 25-03-2024

Дайте наконец бедным слоям населения хорошую зарплату.

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Гость

14:24:09 25-03-2024

Грыша (13:31:59 25-03-2024) Дайте наконец бедным слоям населения хорошую зарплату. ... Для хорошей зарплаты нужны высокопроизводительные рабочие места

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Гость

14:34:39 25-03-2024

Гость (14:24:09 25-03-2024) Для хорошей зарплаты нужны высокопроизводительные рабочие ме... А ещё не помешает налаживание работы налоговых органов, чтобы доходы некоторых владельцев бизнеса привести в соответствие с реалиями жизни страны...

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Гость

15:12:26 25-03-2024

Грыша (13:31:59 25-03-2024) Дайте наконец бедным слоям населения хорошую зарплату. ... А бедные имеют нужное образование? или плодиться и размножатся вот их вся работа.

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Афиноген

10:43:03 26-03-2024

Гость (15:12:26 25-03-2024) А бедные имеют нужное образование? или плодиться и размножат... А как вы считаете ,врачи у нас относятся к богатому сословию?А учителя?А преподаватели вузов?А инженеры?По моему далеко нет.А по образованности они в авангарде общества.И обществу они нужны как воздух.А вот нынешние "хозяева жизни " обычно не заморачиваются такими материями,а живут во сто крат богаче.Это как?

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Гость

13:40:04 25-03-2024

План надежный как швейцарские часы. (с) Они там реально настолько близоруки?

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Гость

14:20:10 25-03-2024

Поменьше раздавайте пособия всяким "беженцам", заполонившим кварталы новостроек... поддерживайте коренных жителей!

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Гость

10:35:19 26-03-2024

Гость (14:20:10 25-03-2024) Поменьше раздавайте пособия всяким "беженцам", заполонившим ... ...Дети которых, зачастую, в России не проживают, а родились и живут на своей исторической родине, но все выплаты получают в полном объеме, т.к. родители безработные, якобы, но покупают квартиры и дома...

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Гость

15:01:45 25-03-2024

жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде , куда рожать то? условия по ипотеке конечно льготные есть но этого мало чтобы люди хотели рожать, что мат кап в 900 тр против цены на квартиру в 6 лямов , и еще пв не у всех есть , может одумаются

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Гость

15:13:00 25-03-2024

Гость (15:01:45 25-03-2024) жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде... А вот мы жили, сначала сьемная комната 12 квадратов, родили ребенка, было тесно невозможно, потом квартира съемная, одна вторая третья. Потом ипотека, труд на трех работах, выкупил однушку на потоке в хрущевке, без ремонта, посоле пожара, сделал ремонт, облагородил, продал, опять ипотека, теперь живу в частном доме. В городе родственников нет, помощи ждать не от куда, маткапитала не было.
Вам что мешает добиться, гоните своего мужика работать. Пусть вкалывает, нечего сидеть с протянутой рукой и ждать ХАЛЯВЫ.
Под лежачий камень вода не течет. Дорогу осилит идущий.!

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Гость

15:13:07 25-03-2024

Гость (15:01:45 25-03-2024) жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде... С какой стати вам кто то должен? работайте и обеспечивайте своих детей сами.

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Гость

15:49:00 25-03-2024

Гость (15:13:07 25-03-2024) С какой стати вам кто то должен? работайте и обеспечивайте с... Ну, многодетным многожённым семьям из Средней Азии всё даётся за так... у коренных россиян вопрос назревает- а почему так получается?

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Гость

15:57:57 25-03-2024

Гость (15:49:00 25-03-2024) семьям из Средней Азии всё даётся за так. Зачем у меня спрашиваете? есть специальные люди что так решили. к ним задавайте все вопросы.

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Афиноген

15:54:46 25-03-2024

Гость (15:13:07 25-03-2024) С какой стати вам кто то должен? работайте и обеспечивайте с... А с какой стати ,мы вам должны?Вы уже довели людей до такой нищеты ,что люди перестали рожать.Ни до чего стало не докупиться ,жильё для простых смертных вообще недоступно.Скитаются по съёмным углам,горе мыкают.Это куда годится?

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Гость

16:28:38 25-03-2024

Афиноген (15:54:46 25-03-2024) А с какой стати ,мы вам должны?Вы уже довели людей до такой ... Да потому, что при сов.власти в 2х.комн.хрущебе жили по 6 чел., а сейчас хотят всё и сразу и вдвоём жить на 80кв.м.

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Афиноген

08:29:53 26-03-2024

Гость (16:28:38 25-03-2024) Да потому, что при сов.власти в 2х.комн.хрущебе жили п... Не надо преувеличивать.

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Гость

16:32:25 25-03-2024

Афиноген (15:54:46 25-03-2024) А с какой стати ,мы вам должны?Вы уже довели людей до такой ... Кто довел Я??? у меня хорошая работа, мои дети обеспечены жильем - моим трудом и умом, подачки 20 лет назад от государства были 50РУБЛЕЙ - пакет молока.

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Афиноген

08:32:11 26-03-2024

Гость (16:32:25 25-03-2024) Кто довел Я??? у меня хорошая работа, мои дети обеспечены жи... Каким таким трудом ,это ещё вопрос.У нас на Руси есть пословица:Трудом праведным ,не наживёшь палат каменных.

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Гость

11:48:57 26-03-2024

Афиноген (08:32:11 26-03-2024) Каким таким трудом ,это ещё вопрос.У нас на Руси есть послов... что вам не дает заработать "не правильным" трудом?

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Афиноген

12:38:43 26-03-2024

Гость (11:48:57 26-03-2024) что вам не дает заработать "не правильным" трудом?... Совесть.

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Гость

16:04:39 25-03-2024

Гость (15:01:45 25-03-2024) жилье доступным сделайте , мы хотим ребенка а жить нам негде... Вам уже много накидали. Не стану добавлять. Мы почему то рожали сами и не ждали подачек от государства.

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dok_CФ

19:34:02 25-03-2024

Проблемы в капитализме.. без бедных не может быть богатеньких.

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Гость

21:04:56 25-03-2024

Почему только многодетным? А если смогли родить 1 или 2 детей и больше не удалось и тоже живут от зарплаты до зарплаты. Абортов не делали, не предохранялись, но детей больше не удалось родить. Почему таким семьям нельзя помочь? Чем они хуже?

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Гость

00:23:24 27-03-2024

ИДИОТЫ. Это уже должно быть. На каждого ребенка только лично рожденных и родителей ежемесячно пособие срнеднемесячной зарплаты по России.

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