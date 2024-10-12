В Курской области зафиксировали убийства мирных жителей с особой жестокостью

Военные следователи продолжают изучать ситуацию

12 октября 2024, 15:25, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com

Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области украинскими военными и наемниками. Об этом сообщает ТАСС.

В военно-следственных органах рассказали, что подразделения ВСУ и наемники убили не менее трех гражданских лиц на территории Суджанского района. Кроме того, Большесолдатский район обстреливали с использованием ракетно-артиллерийского вооружения: повреждения получили объекты жилой застройки, гражданский автотранспорт, объекты социальной инфраструктуры.

"В конце августа украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населенного пункта", – добавил собеседник агентства.

Кроме того, члены украинских подразделений с помощью дронов подожгли жилые дома в селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями. Не менее восьми домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены.