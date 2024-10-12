В Курской области зафиксировали убийства мирных жителей с особой жестокостью
Военные следователи продолжают изучать ситуацию
12 октября 2024, 15:25, ИА Амител
Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области украинскими военными и наемниками. Об этом сообщает ТАСС.
В военно-следственных органах рассказали, что подразделения ВСУ и наемники убили не менее трех гражданских лиц на территории Суджанского района. Кроме того, Большесолдатский район обстреливали с использованием ракетно-артиллерийского вооружения: повреждения получили объекты жилой застройки, гражданский автотранспорт, объекты социальной инфраструктуры.
"В конце августа украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населенного пункта", – добавил собеседник агентства.
Кроме того, члены украинских подразделений с помощью дронов подожгли жилые дома в селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями. Не менее восьми домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены.
16:35:45 12-10-2024
нелюди
08:27:49 13-10-2024
горожанка (16:35:45 12-10-2024) нелюди... Фашизм (который поддерживает всеми силами сша и егропа).
18:58:51 12-10-2024
Твари.... Слов просто нет...
20:15:27 12-10-2024
да когда же мы будем отвечать подобным
07:07:48 13-10-2024
гость (20:15:27 12-10-2024) да когда же мы будем отвечать подобным... Когда (если) мы будем отвечать подобным, уже украинские горожанки будут писать - "нелюди; Твари.... Слов просто нет..." о наших ВС.
08:03:57 13-10-2024
гость (20:15:27 12-10-2024) да когда же мы будем отвечать подобным... а когда ты пойдешь в ряды ВС РФ, а не за мамкиной юбкой прятаться будешь
14:15:22 13-10-2024
гость (20:15:27 12-10-2024) да когда же мы будем отвечать подобным... вы хотите, чтобы наши парни стали подобными тварями?