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В Курской области зафиксировали убийства мирных жителей с особой жестокостью

Военные следователи продолжают изучать ситуацию

12 октября 2024, 15:25, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com
Патроны / Фото: pxhere.com

Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области украинскими военными и наемниками. Об этом сообщает ТАСС.

В военно-следственных органах рассказали, что подразделения ВСУ и наемники убили не менее трех гражданских лиц на территории Суджанского района. Кроме того, Большесолдатский район обстреливали с использованием ракетно-артиллерийского вооружения: повреждения получили объекты жилой застройки, гражданский автотранспорт, объекты социальной инфраструктуры.

"В конце августа украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населенного пункта", – добавил собеседник агентства.

Кроме того, члены украинских подразделений с помощью дронов подожгли жилые дома в селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями. Не менее восьми домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены.

Происшествия
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Комментарии 7

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горожанка

16:35:45 12-10-2024

нелюди

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dok_CФ

08:27:49 13-10-2024

горожанка (16:35:45 12-10-2024) нелюди... Фашизм (который поддерживает всеми силами сша и егропа).

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Гость

18:58:51 12-10-2024

Твари.... Слов просто нет...

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гость

20:15:27 12-10-2024

да когда же мы будем отвечать подобным

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Гость

07:07:48 13-10-2024

гость (20:15:27 12-10-2024) да когда же мы будем отвечать подобным... Когда (если) мы будем отвечать подобным, уже украинские горожанки будут писать - "нелюди; Твари.... Слов просто нет..." о наших ВС.

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Гость

08:03:57 13-10-2024

гость (20:15:27 12-10-2024) да когда же мы будем отвечать подобным... а когда ты пойдешь в ряды ВС РФ, а не за мамкиной юбкой прятаться будешь

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Элен без ребят

14:15:22 13-10-2024

гость (20:15:27 12-10-2024) да когда же мы будем отвечать подобным... вы хотите, чтобы наши парни стали подобными тварями?

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