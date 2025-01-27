В России первые пациенты получат онковакцину в сентябре 2025 года

Предварительно, разрешение на ее применение дадут в августе

27 января 2025, 10:35, ИА Амител

Вакцина / Фото: amic.ru

Разрешение на применение российской онковакцины планируют получить в августе 2025 года. А в сентябре первые пациенты уже начнут лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

Сейчас в России разрабатывают несколько онковакцин, одну из них – в центре Гамалеи. Гинцбург ранее сообщал, что препарат будут производить для каждого пациента индивидуально. Для помощи в разработке привлекут искусственный интеллект, который проанализирует опухоль и сделает "чертеж" будущего препарата. В течение недели специалисты должны сделать по нему вакцину.

"Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", – сказал Гинцбург.

По словам врача, вакцину будут вводить как людям с первичной меланомой, так и прошедшим определенные стадии лечения.