В России первые пациенты получат онковакцину в сентябре 2025 года
Предварительно, разрешение на ее применение дадут в августе
27 января 2025, 10:35, ИА Амител
Разрешение на применение российской онковакцины планируют получить в августе 2025 года. А в сентябре первые пациенты уже начнут лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.
Сейчас в России разрабатывают несколько онковакцин, одну из них – в центре Гамалеи. Гинцбург ранее сообщал, что препарат будут производить для каждого пациента индивидуально. Для помощи в разработке привлекут искусственный интеллект, который проанализирует опухоль и сделает "чертеж" будущего препарата. В течение недели специалисты должны сделать по нему вакцину.
"Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", – сказал Гинцбург.
По словам врача, вакцину будут вводить как людям с первичной меланомой, так и прошедшим определенные стадии лечения.
10:39:53 27-01-2025
круть
11:35:08 27-01-2025
это очень хорошо.
надеемся, что это действительно станет прологом к победе над онкологией.
11:51:50 27-01-2025
Вакцину от ковида этой же конторки воткнули. Развилось хроническое побочное заболевание. И все сделано так что хрен что докажешь..
14:17:29 27-01-2025
Ну нет доверия к этому персонажу! Очень хотелось бы ошибиться...