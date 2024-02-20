В России создали цифровые медпрофили всех жителей, имеющих ОМС

Сейчас идет заполнение данных, в том числе исторических

20 февраля 2024, 17:14, ИА Амител

Доктор за компьютером / Фото: unsplash.com

Медицинские цифровые профили пациентов уже созданы для всех граждан России, имеющих полис ОМС, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерального фонда ОМС Илью Баланина.

Цифровой медицинский профиль представляет собой гибридное хранилище данных из различных источников, включая сведения об оказанной медицинской помощи, электронных медицинских карт.

"Он наполняется в течение всей жизни пациента. На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам и идет сейчас их наполнение, в том числе историческими данными", – отметил Баланин.

Закончить наполнение профилей планируется в первом полугодии 2024 года. Они будут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе.