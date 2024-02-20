В России создали цифровые медпрофили всех жителей, имеющих ОМС
Сейчас идет заполнение данных, в том числе исторических
20 февраля 2024, 17:14, ИА Амител
Медицинские цифровые профили пациентов уже созданы для всех граждан России, имеющих полис ОМС, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерального фонда ОМС Илью Баланина.
Цифровой медицинский профиль представляет собой гибридное хранилище данных из различных источников, включая сведения об оказанной медицинской помощи, электронных медицинских карт.
"Он наполняется в течение всей жизни пациента. На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам и идет сейчас их наполнение, в том числе историческими данными", – отметил Баланин.
Закончить наполнение профилей планируется в первом полугодии 2024 года. Они будут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе.
18:12:28 20-02-2024
да уж.. терапевт понаписала такого, что я и не говорила. а направлений никуда не дала при этом :/ и это останется в исторических данных (хотя склоняюсь, всё же это называется - архивные)
18:54:03 20-02-2024
Где они возьмут данные которым 30 лет, это только для тех кто родился когда начали заносить данные в компьютер и то сейчас врачи не всегда все заносят во время приема.
19:25:38 20-02-2024
Как все цифровое- не надежно. Теперь никто не застрахован от слива личной информации. Ведь заинтересованные всегда найдутся.
19:26:34 20-02-2024
Где и как можно посмотреть свою цифровую медкарту?