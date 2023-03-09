В России выявили преступную схему с "Пушкинскими картами"
Деньги воровали за счёт составления поддельных списков людей
09 марта 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ выявили преступную схему с "Пушкинской картой". Злоумышленники присвоили себе 100 млн рублей.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о том, что злоумышленники выводили средства, создавая списки мнимых людей, которым были "положены льготы".
Тех, кто проворачивал преступную схему, арестовали. Также арестовали их активы.
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