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В России выявили преступную схему с "Пушкинскими картами"

Деньги воровали за счёт составления поддельных списков людей

09 марта 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ выявили преступную схему с "Пушкинской картой". Злоумышленники присвоили себе 100 млн рублей.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о том, что злоумышленники выводили средства, создавая списки мнимых людей, которым были "положены льготы".

Тех, кто проворачивал преступную схему, арестовали. Также арестовали их активы. 

Комментарии 3

  • Коррупция.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Никогда такого не было и вот опять ©
    10 марта, Гость   Ответить
  • А те кто ворует сотнями миллиардов из госбюджета по боку??
    11 марта, Гость   Ответить
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