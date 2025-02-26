В семье новосибирцев родился Трамп Владимирович

Родители мальчика захотели, чтобы он носил необычное имя

26 февраля 2025, 10:21, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

Семья из Новосибирска дала новорожденному сыну имя Трамп. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Два года назад Елена и Владимир переехали в Белоруссию. Сейчас они живут в поселке недалеко от Минска, рядом с родителями главы семейства. Владимир удаленно работает программистом, а Елена – флорист.

В феврале 2025 года у семьи появился первенец. Супруги долго думали, как назвать ребенка, и решили дать ему необычное имя. Мальчика назвали Трамп. Примечательно, что отчество новорожденного – Владимирович.

"Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого есть множество этимологий. Уже через несколько лет это имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя", – поделился с "Сиб.фм" глава семейства Владимир.

Свидетельство о рождении ребенка родителям пока не выдали. Мать и малыш еще находятся в роддоме.