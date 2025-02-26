В семье новосибирцев родился Трамп Владимирович
Родители мальчика захотели, чтобы он носил необычное имя
26 февраля 2025, 10:21, ИА Амител
Семья из Новосибирска дала новорожденному сыну имя Трамп. Об этом сообщает "Сиб.фм".
Два года назад Елена и Владимир переехали в Белоруссию. Сейчас они живут в поселке недалеко от Минска, рядом с родителями главы семейства. Владимир удаленно работает программистом, а Елена – флорист.
В феврале 2025 года у семьи появился первенец. Супруги долго думали, как назвать ребенка, и решили дать ему необычное имя. Мальчика назвали Трамп. Примечательно, что отчество новорожденного – Владимирович.
"Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого есть множество этимологий. Уже через несколько лет это имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя", – поделился с "Сиб.фм" глава семейства Владимир.
Свидетельство о рождении ребенка родителям пока не выдали. Мать и малыш еще находятся в роддоме.
10:41:34 26-02-2025
как хорошо, что можно сменить имя и паспорт. бедные дети у таких идиотов...
10:46:03 26-02-2025
Так он же Дональд
11:15:36 26-02-2025
Гость (10:46:03 26-02-2025) Так он же Дональд... хватит советовать, насоветовали уже.
10:52:28 26-02-2025
А чё "папу картофельного" ни куда не пригласили. Обидется.
10:55:47 26-02-2025
Бедный ребёнок.
11:15:54 26-02-2025
Родители дебилы.
И трамп это фамилия.
И еще заики к нему не будут обращаться, не выговорят
11:18:14 26-02-2025
весна начинается в субботу. скороспелы? причем оба родителя...
11:36:02 26-02-2025
Семья из Новосибирска дала новорожденному сыну имя Трамп. Об этом сообщает "Сиб.фм".
Два года назад Елена и Владимир переехали в Белоруссию. Сейчас они живут в поселке недалеко от Минска
11:37:35 26-02-2025
Трамп... Владимирович...
ох и пожалеют родители увидев сущность дяди Дональда...
16:20:32 26-02-2025
Так надо было по русски называть то. Козырь Владимирович.