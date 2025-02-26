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В семье новосибирцев родился Трамп Владимирович

Родители мальчика захотели, чтобы он носил необычное имя

26 февраля 2025, 10:21, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru
Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

Семья из Новосибирска дала новорожденному сыну имя Трамп. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Два года назад Елена и Владимир переехали в Белоруссию. Сейчас они живут в поселке недалеко от Минска, рядом с родителями главы семейства. Владимир удаленно работает программистом, а Елена – флорист.

В феврале 2025 года у семьи появился первенец. Супруги долго думали, как назвать ребенка, и решили дать ему необычное имя. Мальчика назвали Трамп. Примечательно, что отчество новорожденного – Владимирович.

"Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого есть множество этимологий. Уже через несколько лет это имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя", – поделился с "Сиб.фм" глава семейства Владимир.

Свидетельство о рождении ребенка родителям пока не выдали. Мать и малыш еще находятся в роддоме.

Россия

Комментарии 10

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Элен без ребят

10:41:34 26-02-2025

как хорошо, что можно сменить имя и паспорт. бедные дети у таких идиотов...

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Гость

10:46:03 26-02-2025

Так он же Дональд

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Musik

11:15:36 26-02-2025

Гость (10:46:03 26-02-2025) Так он же Дональд... хватит советовать, насоветовали уже.

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Гость

10:52:28 26-02-2025

А чё "папу картофельного" ни куда не пригласили. Обидется.

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Гость

10:55:47 26-02-2025

Бедный ребёнок.

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Гость

11:15:54 26-02-2025

Родители дебилы.
И трамп это фамилия.
И еще заики к нему не будут обращаться, не выговорят

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R22

11:18:14 26-02-2025

весна начинается в субботу. скороспелы? причем оба родителя...

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Гость

11:36:02 26-02-2025

Семья из Новосибирска дала новорожденному сыну имя Трамп. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Два года назад Елена и Владимир переехали в Белоруссию. Сейчас они живут в поселке недалеко от Минска

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Гость

11:37:35 26-02-2025

Трамп... Владимирович...
ох и пожалеют родители увидев сущность дяди Дональда...

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Гость

16:20:32 26-02-2025

Так надо было по русски называть то. Козырь Владимирович.

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