"Вирус вышел за пределы". Кто и как заражается ВИЧ в Алтайском крае

Врач описал портрет современного инфицированного

15 мая 2024, 12:30, ИА Амител

Если раньше ВИЧ в Алтайском крае заражалась социально неблагополучная молодежь, то теперь все чаще болеют люди более взрослого возраста. В зоне риска буквально каждый, не только наркоманы. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

"Эпидемиологическая картина ВИЧ инфекции изменилась. На старте захода в популяцию и в мире, и в России, и в Алтайском крае в основном заболевала молодежь, люди от 18 до 25 лет. Средний портрет пациента тогда – это молодой человек, социально не организованный, нигде не обучающийся, не имеющий работы", – отметил Шевченко.

Заражались тогда в основном через внутривенное потребление наркотиков (таких случаев было около 80% от общего числа). Сейчас все иначе. Инфекция "постарела" и поменяла "дорогу".

"Средний возраст выявленного пациента за последние пять лет – 35-45 лет. Кардинально изменился и тип передачи вируса в популяции – 85% половой путь заражения. Это значит, что болезнь вышла за пределы ключевой группы", – сообщил медик.

А потому очень важно не замалчивать проблему, подчеркнул Шевченко.

"По сути, каждый сегодня в группе риска", – сказал гость "Переговорки".

Почему это произошло, как выявляют ВИЧ и как распознать симптомы – смотрите в полной версии "Переговорке" в четверг, 16 мая.