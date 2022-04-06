Какие сорта томатов хорошо плодоносят в Сибири и Алтайском крае?

Томаты — одна из любимых культур дачников. Но чтобы получить хороший урожай в Алтайском крае, нужно знать местные особенности погоды. Высаживать рано в открытый грунт эту культуру рискованно из-за возвратных заморозков, а поздно — можно не дождаться спелых плодов, потому что уже в конце сентября в ряде регионов ночью наблюдается сильное снижение температур, вплоть до минусовых. Многие дачники нашли выход — они высаживают рассаду во второй декаде мая в закрытые теплицы, а когда устанавливается стабильно тёплая погода, оставляют от них только крышу. Это позволяет выращивать не только холодостойкие, но нежные помидоры — те, которые не переносят жару и боятся солнечных ожогов.



О сортах томатов, которые точно порадуют урожаем в Алтайском крае, — читайте на amic.ru.

Как правильно выбрать сорт томатов?

Сначала нужно определиться с тем, какие именно томаты вам по душе. Чего вы хотите: чтобы помидорки на столе появились пораньше или радовали вас и глубокой осенью? Впрочем, обычно садоводы хотят и того, и другого, и побольше. Благо сегодня магазины предоставляют обширный выбор сортов. Однако в описаниях на пакетиках с семенами встречаются такие термины, что без словаря не разобраться. А в этих терминах — самая важная информация. Чтобы вы не запутались и выбрали самое лучшее, запомните, чем отличаются сорта томатов:



— По высоте. Есть:

Детерминантные — низкорослые (до 1-1,2 м) и супердетерминантные — супернизкорослые (до 0,4-0,5 м), штамбовые (относятся к детерминантным) — эти сорта на определённом этапе развития приостанавливают свой рост, а затем и вовсе его прекращает. Супердетерминантные томаты не требуют пасынкования.



Индетерминантные — высокорослые (до 2 метров и выше), эти томаты не прекращают свой рост на протяжении всего периода вегетации. Такие помидоры нуждаются в подвязке, а нередко и в установке шпалеры.



— По срокам созревания:

Суперранние томаты дают урожай через 75-85 дней после посадки,

Ранние — через 85-95 дней,

Среднего срока созревания — через 95-115 дней,

Поздние — через 120-130 дней.



Помидоры на кусту / Фото: Couleur с сайта Pixabay

Какие сорта томатов спеют рано и подходят для Сибири?



Раннеспелые сорта садоводы-огородники любят за то, что можно не торопиться с посадкой. Их можно высаживать прямо в грунт позже, чем обычные сорта, при этом они дадут хороший урожай задолго до начала осенних ночных заморозков.



В Сибири популярностью пользуются:



— Булат. Ультраранний кистевый гибрид, детерминантный — формирует кусты высотой до 0,9 м. Первая кисть закладывается над 5-6 листом, каждая последующая — через 1-2 листа. Кусты растят в 2-3 стебля, обязательно подвязывают. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу и чёрной бактериальной пятнистости. Плоды плотные, не растрескиваются, весом не более 120 г, сочные, хорошего вкуса, транспортабельные, лёжкие. Урожайность при соблюдении правил агротехники — до 16 кг с квадратного метра.



— Гордость Сибири. Неприхотливый сорт. В открытом грунте вырастает в высоту до 1,2 м, при выращивании в теплице — до 1,5 м. Растение формируют в 2-3 стебля, подвязывают к опоре, обязательно пасынкуют. Средний вес плодов — 300-350 г, вкус отличный. При пасынковании, удалении лишних листьев и некачественных завязей удаётся получить крупные помидоры весом до 700 г. Урожайность до 3,5 кг с 1 куста.



— Грунтовый Грибовский. Сорт неприхотливый, при понижении температуры продолжает завязывать плоды, устойчив к фитофторозу, детерминантный — формирует кусты высотой до 0,6 м, не нуждается в пасынковании. Характеризуется дружным созреванием плодов. Максимальный вес одного помидора — 150 г. Форма плодов круглая, мякоть мясистая, сочная. Назначение — употребление в свежем виде. Урожайность — до 4,5-5 кг с квадратного метра.



Раннеспелые сорта томатов для Сибири

Какие среднеспелые сорта томатов подходят для Сибири?



Сорта томатов среднего срока созревания удобны тем, что до глубокой осени вы будете обеспечены вкусным овощем. Однако чтобы получить хороший урожай — надо постараться. Во-первых, в открытом грунте такие сорта могут не успеть вызреть — всё будет зависеть от погодных условий, которые в Алтайском крае год от года меняются. Поэтому опытные садоводы советуют для подстраховки такие томаты высаживать в теплицу — это позволит удлинить период вегетации и плодоношения.



Популярностью в Сибири пользуются:



— Самохвал. Несложный в уходе сорт, индетерминантного типа — формирует кусты высотой 1,4-1,7 м. На каждом до 7-8 кистей по 5-6 помидоров. Растения обязательно пасынкуют и подвязывают, формируют в 1-2 ствола. Плоды крупные, красивого жёлтого цвета, средней массой до 250 г. При удалении лишних ветвей и листьев и правильной агротехнике удаётся получить помидоры весом до 800 г. Урожайность — до 7-8 кг с квадратного метра. Транспортабельность средняя — у плодов тонкая и нежная кожица, лёжкость — до двух недель с момента сбора.



— Бычий лоб. Неприхотливый, высокорослый сорт — формирует кусты высотой до 1,8 м. Растениям требуется пасынкование и подвязка. Формировать рекомендуется так же, как и сорт самохвал. Плоды крупные — по 600 г, мясистые, пятикамерные. Урожайность — до 10 кг на квадратный метр в открытом грунте и до 16 кг в теплице. Сорт предназначен для тепличного выращивания. Транспортабельность и лёжкость ниже среднего. Спелые плоды рекомендуется съесть или переработать в течение 7-10 дней после сбора урожая.



— Сибирский сюрприз. Среднерослый кистевый сорт — растение формирует кусты высотой до 1,3 м. Кисти состоят из 8-10 плодов перцевидной формы средним весом до 150 г каждый. При выращивании в открытом грунте куст выбрасывает до 6-7 полноценных кистей. Требуется пасынкование и подвязывание к опоре. Растение лучше формировать в 2-3 стебля. Плоды идеально подходят для консервации. У них хорошая транспортабельность и лёжкость. Урожайность до 11 кг с квадратного метра.



Томаты среднего срока созревания для Сибири