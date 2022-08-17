Многодетный капитал. Правда ли, что за третьего ребёнка будут выплачивать миллион рублей?

Российские семьи, возможно, вскоре смогут претендовать на миллион рублей в случае рождения третьего ребёнка. Об этом сообщают «Известия». С подобной инициативой выступила профильная комиссия Общественной палаты. Кроме того, там предложили ввести ещё несколько мер поддержки для многодетных семей.

О том, будут ли выплачивать по миллиону за третьего ребёнка и какие ещё выплаты вскоре могут появиться, — в материале amic.ru.

Правда ли, что за третьего ребёнка в России будут платить миллион рублей?

Не совсем. Пока это лишь предложение. С инициативой выступила Общественная палата России. Там считают, что в стране нужно учредить семейный многодетный капитал, который выплачивался бы точно так же, как и обычный маткапитал. Сумма, по задумке авторов, должна составить один миллион рублей.

Проект документа профильная комиссия уже направила руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ Андрею Никитину, пишут «Известия».

Причём подобную меру поддержки уже анонсировали, но пока только в качестве пилотного проекта для Приморского края. В Общественной палате отмечают, что её нужно сразу распространять на всю страну.

«Реализацию данной меры уже анонсировали в Приморском крае, но с учётом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет мы предлагаем ввести её сразу во всех регионах как федеральную», — цитируют «Известия» члена ОП РФ Сергея Рыбальченко.

В Общественной палате даже уже подсчитали, во сколько бы обошёлся многодетный капитал государству. По их данным, на меру поддержки понадобится не более 300 млрд рублей в год.

Кому предлагают выплачивать по миллиону?

Согласно идее Общественной палаты, миллион рублей должны получать все семьи, в которых рождаются третий и последующие дети.

На что можно было бы потратить миллион рублей?

На то же самое, на что и обычный маткапитал: например, образование ребёнка или улучшение жилищных условий семьи. Но в ОП считают, что многодетный капитал нужно разрешить тратить ещё и на покупку семейного авто.

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Какие ещё меры поддержки предлагают ввести для многодетных семей?

Также авторы предлагают увеличить размер ежемесячного пособия для беременных до уровня прожиточного минимума. Ещё больше предлагается платить будущим мамам старше 30 лет, а также тем, кто ждёт третьего или последующих детей. При этом доходы семьи не должны иметь значения, считают в Общественной палате.

Кроме того, авторы инициативы отмечают, что для многодетных семей нужно ввести образовательную субсидию. Это выплата в размере 250 тысяч рублей, которую можно было бы потратить на обучение ребёнка по приоритетным для государства специальностям.

Для чего нужны новые меры поддержки?

В ОП считают, что многодетный капитал будет способствовать увеличению рождаемости в стране. Сейчас основные меры поддержки направлены на то, чтобы люди охотнее рожали первенцев и вторых детей. Но этого недостаточно, уверены авторы инициативы. Они отмечают, что многодетный капитал поможет улучшить демографию.

«Прирост рождаемости в России составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году, когда он составил 9% к 2006 году», — пояснил «Известиям» Сергей Рыбальченко.

Есть ли шанс, что миллион за третьего ребёнка вскоре станет реальностью?

Вероятность, конечно, есть. Но никакой конкретики по этому поводу нет. Пока к новостям о миллионе за третьего ребёнка стоит относиться лишь как к предложению.

Хотя у этой идеи уже нашлись сторонники в Госдуме. Инициативу в СМИ поддержал депутат Ярослав Нилов.

«Мы находимся в демографической яме, у нас отрицательный прирост населения, поэтому я поддержу любые меры, которые простимулируют рождаемость, в том числе и так называемый семейный капитал на третьего ребёнка», — рассказал он «Известиям».

Впрочем, пока на официальном уровне идею не обсуждали. Значит, следует набраться терпения и ждать новостей.