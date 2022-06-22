Правда ли, что штрафы теперь будут списывать со счетов россиян автоматически?

Новые правила работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вступили в силу в России с 20 июня. Теперь взыскивать штрафы за нарушение ПДД можно будет автоматически, без участия приставов.

О том, зачем это нужно, когда начнёт действовать нововведение и почему эксперты считают его полезным, — в материале amic.ru.

Правда ли, что мой долг уже сейчас могут взыскать автоматически? Пока нет. Новый порядок действительно вступил в силу 20 июня 2022 года. Федеральная служба судебных приставов уже имеет право взыскивать долги автоматически. Но в настоящее время система не работает, пишет «Ъ». По данным издания, ГИБДД, ФССП и Федеральное казначейство пока не договорились, как именно будут взаимодействовать друг с другом. Поэтому одномоментно взыскивать все долги автоматически не начнут.

Как штрафы взыскивали раньше? Всё делали вручную. Закон отводит водителю 60 дней на уплату штрафа. Если просрочить платёж, ГИБДД передаст данные о нарушении в ФССП. Там должны возбудить исполнительное производство, чтобы взыскать неоплаченный штраф. Это значит, что пристав сам изучает постановление о нарушении, проверяет, действительно ли штраф не уплачен, а уже затем начинает процедуру взыскания. Чтобы прекратить исполнительное производство, сотрудник ФССП должен точно так же проверить вручную, поступили ли деньги от неплательщика. Взыскать средства с банковского счёта гражданина пристав мог лишь в случае, если сумма долга перевалила за 30 тысяч рублей.

Теперь деньги будут снимать с моей карты без моего ведома? Не без ведома. Сначала водителю точно так же дадут 60 дней на самостоятельную уплату штрафа. А вот если деньги за это время не поступят, ФССП автоматически запустит исполнительное производство. Система уже сама, без пристава, проверит факт нарушения и если нужно взыщет деньги. Должника оповестят об этом через «Госуслуги». Кроме того, ФССП в автоматическом решении будет: отказывать в возбуждении исполнительного производства; взыскивать исполнительские сборы; вводить и отменять запреты, наложенные на должников; отменять взыскание или производить отсрочку; рассматривать заявления и ходатайства от должников.

Откуда ФССП будет списывать деньги за штраф? Со счетов должника, которые удастся обнаружить. Если приставы выявили факт нарушения, ФССП подаёт запрос в банки. Там обязаны предоставить информацию о счетах нарушителя. Как только эти сведения будут у приставов, система автоматически спишет сумму штрафа.

А если я не согласен с взысканием? Вы можете оспорить решение ФССП и подать ходатайство об отмене взыскания. Сделать это можно через портал госуслуг.

Могут ли автоматически списать деньги, которые нельзя взыскивать за долги? Нет. Точно так же, как и сейчас, некоторые финансовые поступления россиян защищены от списания законом. В основном это социальные выплаты: пособия семьям с детьми; материнский капитал; возмещение вреда здоровью; пенсия по потере кормильца; компенсация жертвам катастроф; выплата по уходу за нетрудоспособным гражданином. Это лишь основные виды «защищённых» доходов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Что ещё разрешили делать приставам? У ФССП также теперь есть право запрашивать у мобильных операторов телефонные номера должников. Эту информацию приставу должны предоставить в течение суток. Кроме того, ведомство сможет получать в пенсионном фонде или налоговой службе данные о СНИЛС или ИНН должника.

Зачем понадобилось вводить автоматическую систему? Это позволит разгрузить судебных приставов, чтобы они могли заниматься более важными делами. Сейчас львиная доля исполнительных производств приходится именно на штрафы ГИБДД. По данным «Ъ», это примерно треть от всех случаев: 9,9 млн производств на 1 июня 2022 года. Причём обычно это сравнительно небольшие суммы. Но приставам всё равно нужно отдельно прорабатывать каждый случай. На одного сотрудника могут приходиться сотни исполнительных производств. Из-за этого бывают задержки. А они могут «вылезти боком» водителю. Например, возникают ситуации, когда должник уже заплатил штраф, но запрет на выезд из страны с него до сих пор не сняли. Казус в том, что человек может узнать об этом стоя с чемоданами и билетом в аэропорту. Быстро такую проблему удаётся решить не всегда.

Есть ли здесь какие-то плюсы для водителей? Теперь никаких проволочек быть не должно. Поскольку всё будет происходить автоматически, запреты должны быть сняты с должника в кратчайшие сроки. Кроме того, сверка должников по СНИЛС или ИНН позволит избежать путаницы. Раньше исполнительное производство возбуждали только по ФИО и дате рождения человека. Из-за этого могла возникнуть ситуация, что деньги должен один человек, а взыскать их пытаются с другого.