Восьмибалльные пробки собрались в Барнауле вечером 15 февраля

Заторы есть как в центре, так и в спальной части города

15 февраля 2024, 18:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки 8 баллов образовались в Барнауле вечером в четверг, 15 февраля. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", основные заторы образовались в центре и спальной части краевой столицы. Движение затруднено на проспекте Строителей, Красноармейском, Ленина. Также заторы наблюдаются на Павловском тракте, улице Малахова, Власихинской, Попова. Местами в "красным" окрашен проспект Космонавтов. По оценке сервиса, улучшится ситуация лишь к 20:00.