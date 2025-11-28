Врач назвал продукты, которые помогут укрепить иммунитет во время простуд

Эксперт рекомендует включить в рацион смородину, бруснику, мед и нежирное мясо

28 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В сезон простуд и гриппа поддержать иммунитет можно с помощью корректировки питания. Эксперт Яков Новоселов отметил, что ключевую роль в борьбе с вирусами играет сам организм, но правильный рацион помогает иммунной системе работать эффективнее, пишет "Om1 Омск".

Среди самых полезных продуктов врач выделил смородину и бруснику, которые уменьшают интоксикацию при болезни, а также мед – природный фитонцид, посылающий иммунитету "подкрепление".

Для укрепления защитных сил организма эксперт также рекомендует включить в ежедневное меню:

источники белка – нежирную говядину и рыбу;

сложные углеводы – крупы;

полезные жиры – растительные масла;

витамин D.

Такой сбалансированный рацион помогает обеспечить иммунитет необходимыми ресурсами без лишней фармакологической нагрузки.

