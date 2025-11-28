Врач назвал продукты, которые помогут укрепить иммунитет во время простуд
Эксперт рекомендует включить в рацион смородину, бруснику, мед и нежирное мясо
28 ноября 2025, 15:00, ИА Амител
В сезон простуд и гриппа поддержать иммунитет можно с помощью корректировки питания. Эксперт Яков Новоселов отметил, что ключевую роль в борьбе с вирусами играет сам организм, но правильный рацион помогает иммунной системе работать эффективнее, пишет "Om1 Омск".
Среди самых полезных продуктов врач выделил смородину и бруснику, которые уменьшают интоксикацию при болезни, а также мед – природный фитонцид, посылающий иммунитету "подкрепление".
Для укрепления защитных сил организма эксперт также рекомендует включить в ежедневное меню:
источники белка – нежирную говядину и рыбу;
сложные углеводы – крупы;
полезные жиры – растительные масла;
витамин D.
Такой сбалансированный рацион помогает обеспечить иммунитет необходимыми ресурсами без лишней фармакологической нагрузки.
