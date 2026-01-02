НОВОСТИЗдоровье

Врачи рассказали, как эффективно справиться с похмельем после праздников

Новые порции спиртного только ухудшат состояние

02 января 2026, 10:00, ИА Амител

Похмелье / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Одним из ключевых правил при похмелье врачи называют отказ от употребления новой порции алкоголя. Андрей Иванов, главный нарколог Алтайского края, объясняет, что если человек испытывает похмелье, значит, алкоголь из его организма еще не вышел до конца, пишет Altapress.

По его словам, "новые порции спиртного только ухудшат состояние человека". Попытка "лечиться тем, чем болен" приносит лишь временное облегчение, а затем усугубляет болезненное состояние.

Для быстрого выведения токсинов и восстановления специалисты рекомендуют пить больше жидкости. Наилучшим выбором станут вода с лимоном, кисломолочные продукты, морсы или щелочные минеральные воды. Что касается еды, то Сергей Лопатин, гастроэнтеролог "СМ-Клиники", советует отказаться от жирных и тяжелых супов на говяжьем или бараньем бульоне, таких как солянка, харчо или хаш.

Он поясняет: «Жирные супы создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. В результате эти важные органы бросают все силы не на борьбу с интоксикацией, а на переваривание пищи».

Вместо них лучше выбрать легкие супы, овощи и фрукты. После легкой трапезы можно принять контрастный душ и отправиться отдыхать. От посещения бани, сауны или интенсивных тренировок в этот день стоит воздержаться, так как они создают чрезмерную нагрузку на ослабленный организм.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:17:43 02-01-2026

Всё Брехня!!!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:15 02-01-2026

Хаха. Средство - не пить🤣

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:42:49 02-01-2026

Гость (10:19:15 02-01-2026) Хаха. Средство - не пить🤣... просто лучшее!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:55 02-01-2026

Гость (10:19:15 02-01-2026) Хаха. Средство - не пить🤣... если совсем не употреблять можно оказаться на Луговой.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:22 02-01-2026

баня!сто грамм!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:06 02-01-2026

Гость (10:56:22 02-01-2026) баня!сто грамм!...
Инфаркт, могилка, памятник!

  -3 Нравится
Ответить
