Врачи рассказали, как эффективно справиться с похмельем после праздников
Новые порции спиртного только ухудшат состояние
02 января 2026, 10:00, ИА Амител
Одним из ключевых правил при похмелье врачи называют отказ от употребления новой порции алкоголя. Андрей Иванов, главный нарколог Алтайского края, объясняет, что если человек испытывает похмелье, значит, алкоголь из его организма еще не вышел до конца, пишет Altapress.
По его словам, "новые порции спиртного только ухудшат состояние человека". Попытка "лечиться тем, чем болен" приносит лишь временное облегчение, а затем усугубляет болезненное состояние.
Для быстрого выведения токсинов и восстановления специалисты рекомендуют пить больше жидкости. Наилучшим выбором станут вода с лимоном, кисломолочные продукты, морсы или щелочные минеральные воды. Что касается еды, то Сергей Лопатин, гастроэнтеролог "СМ-Клиники", советует отказаться от жирных и тяжелых супов на говяжьем или бараньем бульоне, таких как солянка, харчо или хаш.
Он поясняет: «Жирные супы создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. В результате эти важные органы бросают все силы не на борьбу с интоксикацией, а на переваривание пищи».
Вместо них лучше выбрать легкие супы, овощи и фрукты. После легкой трапезы можно принять контрастный душ и отправиться отдыхать. От посещения бани, сауны или интенсивных тренировок в этот день стоит воздержаться, так как они создают чрезмерную нагрузку на ослабленный организм.
10:17:43 02-01-2026
Всё Брехня!!!
10:19:15 02-01-2026
Хаха. Средство - не пить🤣
11:42:49 02-01-2026
Гость (10:19:15 02-01-2026) Хаха. Средство - не пить🤣... просто лучшее!
13:47:55 02-01-2026
Гость (10:19:15 02-01-2026) Хаха. Средство - не пить🤣... если совсем не употреблять можно оказаться на Луговой.
10:56:22 02-01-2026
баня!сто грамм!
15:02:06 02-01-2026
Гость (10:56:22 02-01-2026) баня!сто грамм!...
Инфаркт, могилка, памятник!