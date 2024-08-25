Врачи рассказали, как правильно сочетать витамины

Перед началом их приема стоит проконсультироваться со специалистом

25 августа 2024, 11:59, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/875067

Многие из нас принимают витамины, но мало кто задумывается о том, как это делать правильно. Эффективность этих добавок напрямую зависит от их приема. Об этом сообщает NGS24.

Какие витамины нужны россиянам? В первую очередь это витамин D, который помогает усваивать кальций и фосфор, укрепляет кости и поддерживает здоровье. Также важны витамины группы B для нервной системы и сердца, а йод особенно важен для жителей Красноярского края.

Как правильно принимать витамины? Водорастворимые лучше пить перед едой, жирорастворимые – во время. Минералы следует разделять на разные приемы пищи. Жирорастворимые витамины лучше усваиваются с пищей, содержащей жиры, а водорастворимые не задерживаются в организме и быстро выводятся, поэтому их нужно регулярно пополнять.

Кроме витаминов, многие принимают омега-3, хром, калий и магний. Хром лучше принимать за полчаса до еды, магний – вечером перед сном.

Перед началом приема витаминов стоит проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Начинать прием добавок нужно постепенно, отслеживая реакцию организма.

В завершение, БАДы отличаются от фармакологических препаратов и их эффективность часто не подтверждена научными исследованиями. Поэтому прежде чем начать прием, стоит проконсультироваться с врачом.