НОВОСТИЭкология

Вторжение "суперсвиней" ожидают США в ближайшее время

Трёхсоткилограммовые животные могут причинить огромный ущерб окружающей среде

27 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителей США предупредили о возможности проникновения канадских свиней на севере государства, пишет "Российская газета" со ссылкой на британское издание The Guardian.

"Будучи чрезвычайно умными и крайне неуловимыми, эти животные уже прокладывают туннели под снегом, чтобы проникнуть на север США", – отмечает издание.

Канадские свиньи появились в 80-х годах прошлого века путём скрещивания диких кабанов и обычных свиней.

По словам экспертов, трёхсоткилограммовые животные могут причинить огромный ущерб окружающей среде – они поедают урожай, уничтожают деревья, загрязняют воду. Кроме того, представляют "риск для здоровья и безопасности человека".

Комментарии 11

  • Это не суперсвиньи! Это хохлогости...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А чё,в Канаде они уже всё и всех сожрали? Зачем им в сша?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • эти животные уже прокладывают туннели под снегом, чтобы проникнуть на север США", " А мы начинаем бурить вглубь,чтобы тоннель вышел в Америку.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • ну пусть жрут их че нет то?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Это может привести к канадо-американскому инциденту.Возможен вооружённый конфликт.Демократический.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Кто там из них более привержен к демократии?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • на них написано - канадские? нет стреляй да ешь
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, В США теплее) вот канадские свиньи и решили напасть)))
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Ожидается нашествие супер хохлов? Кличко приедет что ли?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Канада понад усе!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Британское издание озвучило британских учоных?
    28 февраля, Гость   Ответить
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