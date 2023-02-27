Вторжение "суперсвиней" ожидают США в ближайшее время

Трёхсоткилограммовые животные могут причинить огромный ущерб окружающей среде

27 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей США предупредили о возможности проникновения канадских свиней на севере государства, пишет "Российская газета" со ссылкой на британское издание The Guardian.

"Будучи чрезвычайно умными и крайне неуловимыми, эти животные уже прокладывают туннели под снегом, чтобы проникнуть на север США", – отмечает издание.

Канадские свиньи появились в 80-х годах прошлого века путём скрещивания диких кабанов и обычных свиней.

По словам экспертов, трёхсоткилограммовые животные могут причинить огромный ущерб окружающей среде – они поедают урожай, уничтожают деревья, загрязняют воду. Кроме того, представляют "риск для здоровья и безопасности человека".