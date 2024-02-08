Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем науки
Градоначальник пожелал реализации самых амбициозных планов
08 февраля 2024, 07:55, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.
"Наука – двигатель прогресса, ее достижения обеспечивают экономический рост и социальное благополучие. Мы по праву гордимся барнаульскими учеными. Продолжая лучшие традиции российской науки, они осваивают перспективные направления, создают новые технологии, передают знания молодым коллегам", – сказал Франк.
Он отметил, что путь в науку начинается с самого детства, а в городе ежегодно проводится конференция "Молодежь – Барнаулу", самые талантливые участники которой могут получить стипендию.
Глава города пожелал ученым реализации самых амбициозных планов, успехов, счастья, благополучия и крепкого здоровья.
08:16:30 08-02-2024
О как вы его!? Вячеслав! А то взяли последнее время моду писать просто Франк...
12:56:29 08-02-2024
А Барнауле разве есть наука?
14:59:06 08-02-2024
Наука есть, учёных нету. Сплошь кандидаты, доктора. Уже не только студенты, а школьники учёными стали. Во как. То моллюсков выращиваем, то ежи-квадрокоптеры "уникальные" создаём, то в хлеб крупу, изюм, курагу и всё прочее добавляем, то атомы по орбиталям гоняем. Скоро слюну для зализывания ран разработают. Одни прорывы.