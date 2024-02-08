Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем науки

Градоначальник пожелал реализации самых амбициозных планов

08 февраля 2024, 07:55, ИА Амител

Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/984930

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"Наука – двигатель прогресса, ее достижения обеспечивают экономический рост и социальное благополучие. Мы по праву гордимся барнаульскими учеными. Продолжая лучшие традиции российской науки, они осваивают перспективные направления, создают новые технологии, передают знания молодым коллегам", – сказал Франк.

Он отметил, что путь в науку начинается с самого детства, а в городе ежегодно проводится конференция "Молодежь – Барнаулу", самые талантливые участники которой могут получить стипендию.

Глава города пожелал ученым реализации самых амбициозных планов, успехов, счастья, благополучия и крепкого здоровья.