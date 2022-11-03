Будет комфортно. В Гидрометцентре рассказали, что на Алтай возвращается золотая осень

Погода выше климатической нормы ожидается по всей России, в том числе и в Алтайском крае, в ноябре, рассказал РИА Новости руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, особенно заметные отклонения прогнозируются на севере Урала, севере Западной Сибири и Северной Сибири.

«Очень комфортная погода будет в ближайшие два-три дня, я бы даже сказал, золотая осень, на юге Западной Сибири — это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там температуры дневные ещё сегодня будут до 8-10 градусов. К выходным дням там будет всё равно тёплая погода, но уже будут осадки», — сказал метеоролог.

Ранее сообщалось, что постоянный снежный покров в Алтайском крае установится уже 5 или 6 ноября.