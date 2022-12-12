Метели и до -5. О погоде в Алтайском крае 13 декабря

От -5 до -10 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в регионе выпадет снег, местами по югу он будет сильным.

Синоптики прогнозируют метели, на дорогах ожидаются снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по юго-востоку 25-27 м/с.

В Барнауле от -7 до -9 градусов. Снег, метель. На дорогах местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в начале дня порывы до 18 м/с.