Морозы возвращаются. О погоде в Алтайском крае 14 декабря

От -21 до -26 градусов ожидается в Алтайском крае 14 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в предгорьях будет теплее — от -15 до -20 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -21 до -23 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северный, 2-7 м/с.