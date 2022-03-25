Небольшой снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 26 марта

От -2 до +3 градусов ожидается в Алтайском крае. При этом, по прогнозу синоптиков, в предгорьях ожидается до +8 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Во второй половине дня небольшой мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.