Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 22 декабря

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае днём 22 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по западу местами будет от -12 до -17 градусов, с похолоданием в течение дня.

Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами снежные заносы. Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу и востоку местами порывы 25-28 м/с. Отметим, что из-за сильного ветра в регионе действует штормовое предупреждение.

В Барнауле ожидается от -7 до -9 градусов. Небольшой снег, метель. Ветер западный, 9-14 м/с, утром порывы 15-20 м/с.