Эксперты оценили шансы фильма "Анора" с российскими актерами забрать "Оскар"

Сама картина получит статуэтку с большей вероятностью, чем Юра Борисов, сыгравший в ней

02 марта 2025, 18:07, ИА Амител

Кадр из фильма "Анора" с российскими актерами

Фильм "Анора" Шона Бейкера с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном с наибольшей вероятностью получит "Оскар" в категории "Лучший фильм", следует из материала The Hollywood Reporter.

В то же время номинации "Лучший актер второго плана" фаворитом считается не россиянин Юра Борисов, а американец Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль". За статуэтку также поборются Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Фильм "Анора" рассказывает о путешествии девушки, работающей в сфере секс-индустрии, между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету, она собирается выйти замуж за сына русского олигарха, но его родители выступают против этого брака.