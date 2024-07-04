Юрист рассказала, какие права на ребенка остаются у отца после развода
По закону у обоих родителей равные права и обязанности по воспитанию несовершеннолетних, однако нередко о них забывают
04 июля 2024, 08:15, ИА Амител
После развода дети чаще всего остаются жить с мамой, однако это не значит, что отец теряет возможность участвовать в жизни ребенка. Он вправе ходить с ребенком на школьные собрания, интересоваться его здоровьем и даже выезжать с ним за рубеж без согласия матери. Подробнее об отцовских правах "Секрету фирмы" рассказала адвокат Виктория Данильченко.
Она отметила, что оба родителя имеют равные права и обязанности по воспитанию детей, даже если живут отдельно. Все права отца, если он постоянно не проживает с ребенком, прописаны в ст. 66 Семейного кодекса.
"Отец имеет право получать информацию об успеваемости ребенка в школе или подробности его пребывания в детском саду. Он также может посещать школьные собрания, участвовать в выборе кружков и секций и т.д.", – сказала она.
Также отец имеет право получать информацию о здоровье ребенка – как от школы, так и от лечебных учреждений. Кроме того, он может водить ребенка на осмотр к врачам. Для лечения ребенка достаточно согласия одного родителя, а врачи не обязаны информировать второго.
Если отец решит вывезти ребенка из России, официального согласия от матери не потребуется. Вместе с тем она может подать в МВД заявление о том, что не согласна на выезд ребенка из страны.
Васильченко также напомнила, что родители могут составить письменное соглашение о том, как они будут общаться с ребенком. В нем можно указать, например, с кем ребенок проводит праздники, выходные и каникулы. Если права нарушаются, то отец может обратиться в суд, который установит график встреч с ребенком и обяжет родительницу его соблюдать.
08:43:26 04-07-2024
Одни права... Без обязанностей...
09:11:15 04-07-2024
Интересно, как много неразведенных отцов ходят на собрания в школу, водят детей в садик и на занятия спортом, а также ходят с ними по врачам? Подозреваю, ноль целых фиг десятых процента. (Хотя, справедливости ради, сейчас таки можно увидеть отцов и с коляской, и просто гуляющими или едущими куда-то с ребенком, что приятно) А тут агада, как развелся, так побежал все это делать. Нужны ему такие права. Вот дали бы право признать ребенка бывшим - это да.
09:15:19 04-07-2024
Статья ни о чем. Проблема не раскрыта.
09:17:39 04-07-2024
только вот больницы, кружки,школа,собрания ребенка папашам не нужны
10:08:41 04-07-2024
я (09:17:39 04-07-2024) только вот больницы, кружки,школа,собрания ребенка папашам н... Вы когда замуж выходили, совсем не интересовались избранником? Эта ненужность же не из ниоткуда в "папаше" взялась внезапно.
12:53:09 04-07-2024
Гость (10:08:41 04-07-2024) Вы когда замуж выходили, совсем не интересовались избраннико... Всем бы ума, но жизнь остаётся жизнью, с правами.
09:31:59 04-07-2024
А если один из родителей неадекватен? Знаю одного такого отца. Ему бы экспертизу назначить.
09:46:59 04-07-2024
Гость (09:31:59 04-07-2024) А если один из родителей неадекватен? Знаю одного такого отц... Но он же не один ребенка сделал, значит мамаша такая же
11:21:31 04-07-2024
Гость (09:31:59 04-07-2024) А если один из родителей неадекватен? Знаю одного такого отц... А уж скольким мамашам нужна экспертиза....
Так что не обобщайте!