Юрист рассказала, какие права на ребенка остаются у отца после развода

По закону у обоих родителей равные права и обязанности по воспитанию несовершеннолетних, однако нередко о них забывают

04 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Ребенок в руках отца / Фото: unsplash.com

После развода дети чаще всего остаются жить с мамой, однако это не значит, что отец теряет возможность участвовать в жизни ребенка. Он вправе ходить с ребенком на школьные собрания, интересоваться его здоровьем и даже выезжать с ним за рубеж без согласия матери. Подробнее об отцовских правах "Секрету фирмы" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Она отметила, что оба родителя имеют равные права и обязанности по воспитанию детей, даже если живут отдельно. Все права отца, если он постоянно не проживает с ребенком, прописаны в ст. 66 Семейного кодекса.

"Отец имеет право получать информацию об успеваемости ребенка в школе или подробности его пребывания в детском саду. Он также может посещать школьные собрания, участвовать в выборе кружков и секций и т.д.", – сказала она.

Также отец имеет право получать информацию о здоровье ребенка – как от школы, так и от лечебных учреждений. Кроме того, он может водить ребенка на осмотр к врачам. Для лечения ребенка достаточно согласия одного родителя, а врачи не обязаны информировать второго.

Если отец решит вывезти ребенка из России, официального согласия от матери не потребуется. Вместе с тем она может подать в МВД заявление о том, что не согласна на выезд ребенка из страны.

Васильченко также напомнила, что родители могут составить письменное соглашение о том, как они будут общаться с ребенком. В нем можно указать, например, с кем ребенок проводит праздники, выходные и каникулы. Если права нарушаются, то отец может обратиться в суд, который установит график встреч с ребенком и обяжет родительницу его соблюдать.