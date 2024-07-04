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Юрист рассказала, какие права на ребенка остаются у отца после развода

По закону у обоих родителей равные права и обязанности по воспитанию несовершеннолетних, однако нередко о них забывают

04 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Ребенок в руках отца / Фото: unsplash.com
Ребенок в руках отца / Фото: unsplash.com

После развода дети чаще всего остаются жить с мамой, однако это не значит, что отец теряет возможность участвовать в жизни ребенка. Он вправе ходить с ребенком на школьные собрания, интересоваться его здоровьем и даже выезжать с ним за рубеж без согласия матери. Подробнее об отцовских правах "Секрету фирмы" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Она отметила, что оба родителя имеют равные права и обязанности по воспитанию детей, даже если живут отдельно. Все права отца, если он постоянно не проживает с ребенком, прописаны в ст. 66 Семейного кодекса.

"Отец имеет право получать информацию об успеваемости ребенка в школе или подробности его пребывания в детском саду. Он также может посещать школьные собрания, участвовать в выборе кружков и секций и т.д.", – сказала она.

Также отец имеет право получать информацию о здоровье ребенка – как от школы, так и от лечебных учреждений. Кроме того, он может водить ребенка на осмотр к врачам. Для лечения ребенка достаточно согласия одного родителя, а врачи не обязаны информировать второго.

Если отец решит вывезти ребенка из России, официального согласия от матери не потребуется. Вместе с тем она может подать в МВД заявление о том, что не согласна на выезд ребенка из страны.

Васильченко также напомнила, что родители могут составить письменное соглашение о том, как они будут общаться с ребенком. В нем можно указать, например, с кем ребенок проводит праздники, выходные и каникулы. Если права нарушаются, то отец может обратиться в суд, который установит график встреч с ребенком и обяжет родительницу его соблюдать.

права

Комментарии 9

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Гость

08:43:26 04-07-2024

Одни права... Без обязанностей...

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Гость

09:11:15 04-07-2024

Интересно, как много неразведенных отцов ходят на собрания в школу, водят детей в садик и на занятия спортом, а также ходят с ними по врачам? Подозреваю, ноль целых фиг десятых процента. (Хотя, справедливости ради, сейчас таки можно увидеть отцов и с коляской, и просто гуляющими или едущими куда-то с ребенком, что приятно) А тут агада, как развелся, так побежал все это делать. Нужны ему такие права. Вот дали бы право признать ребенка бывшим - это да.

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Гость

09:15:19 04-07-2024

Статья ни о чем. Проблема не раскрыта.

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я

09:17:39 04-07-2024

только вот больницы, кружки,школа,собрания ребенка папашам не нужны

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Гость

10:08:41 04-07-2024

я (09:17:39 04-07-2024) только вот больницы, кружки,школа,собрания ребенка папашам н... Вы когда замуж выходили, совсем не интересовались избранником? Эта ненужность же не из ниоткуда в "папаше" взялась внезапно.

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Гость

12:53:09 04-07-2024

Гость (10:08:41 04-07-2024) Вы когда замуж выходили, совсем не интересовались избраннико... Всем бы ума, но жизнь остаётся жизнью, с правами.

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Гость

09:31:59 04-07-2024

А если один из родителей неадекватен? Знаю одного такого отца. Ему бы экспертизу назначить.

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Гость

09:46:59 04-07-2024

Гость (09:31:59 04-07-2024) А если один из родителей неадекватен? Знаю одного такого отц... Но он же не один ребенка сделал, значит мамаша такая же

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гость

11:21:31 04-07-2024

Гость (09:31:59 04-07-2024) А если один из родителей неадекватен? Знаю одного такого отц... А уж скольким мамашам нужна экспертиза....

Так что не обобщайте!

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