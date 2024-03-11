Запасов препарата для пациентов на диализе осталось на 10 месяцев

Жители Алтайского края пожаловались на отсутствие гормонального препарата для людей с дисфункцией коры надпочечников

11 марта 2024, 14:44, ИА Амител

Лекарственные препараты / Фото: pxhere.com

Запасов препарата "Калимейт" с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"Последний раз в гражданский оборот препарат выпускали 29 февраля 2024 года", – рассказали в министерстве.

По данным "Известий", препарат "Калимейт" уже пропал из аптек в 58 регионах России.

Кроме того, в 72 регионах пациенты не могут найти гормональные препараты с действующим веществом флудрокортизон, который назначают пациентам с дисфункцией коры надпочечников.

"В частности, это Москва, Петербург, Амурская, Ярославская и Ульяновская области, Адыгея, Башкирия, Дагестан, Калмыкия, Забайкальский, Алтайский и Приморский края", – отмечает издание.

Причем нет ни российского препарата "Зифлукорт", ни зарубежного "Кортинефф". В частности, последний выпуск в гражданский оборот "Зифлукорта" осуществили в сентябре 2023 года.