Жителей Алтайского края приглашают на бесплатный медосмотр

25 ноября в Барнауле пройдет акция по профилактике неинфекционных заболеваний

24 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края смогут пройти бесплатный медосмотр в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики на ул. Ползунова, 23.

Как сообщили в региональном правительстве, 25 ноября в медучреждении пройдет акция по профилактике неинфекционных болезней. Специалисты расскажут посетителям о сахарном диабете, гипертонии и других ведущих хронических заболеваниях.

"С 08:00 до 15:00 все желающие смогут пройти обследование. Эксперты центра проверят работу сердца, мышечную силу рук, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, рассчитают индекс массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта", – говорится в сообщении.

Записаться на прием можно по телефону 8 (3852) 63-18-43. С собой нужен паспорт, полис, СНИЛС.