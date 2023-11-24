Жителей Алтайского края приглашают на бесплатный медосмотр
25 ноября в Барнауле пройдет акция по профилактике неинфекционных заболеваний
24 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
Жители Алтайского края смогут пройти бесплатный медосмотр в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики на ул. Ползунова, 23.
Как сообщили в региональном правительстве, 25 ноября в медучреждении пройдет акция по профилактике неинфекционных болезней. Специалисты расскажут посетителям о сахарном диабете, гипертонии и других ведущих хронических заболеваниях.
"С 08:00 до 15:00 все желающие смогут пройти обследование. Эксперты центра проверят работу сердца, мышечную силу рук, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, рассчитают индекс массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта", – говорится в сообщении.
Записаться на прием можно по телефону 8 (3852) 63-18-43. С собой нужен паспорт, полис, СНИЛС.
13:47:38 24-11-2023
Интересно, хотя бы общий анализ крови можно сдать?! В МФЦ на Малахова однажды была свидетелем такого "медосмотра": два медика и танометр, все!
14:08:17 24-11-2023
С собой нужен паспорт, полис, СНИЛС. понятно. не бесплатный, а за ваши деньги. видимо план по выручке делают
16:22:53 24-11-2023
гость (14:08:17 24-11-2023) понятно. не бесплатный, а за ваши деньги. видимо план по выр... Если снилс и полис - значит, по полису, для нас будет бесплатно.
10:55:56 25-11-2023
Гость (16:22:53 24-11-2023) Если снилс и полис - значит, по полису, для нас будет беспла... По ОМС мы заплатили авансом, не бесплатно.
15:46:24 24-11-2023
тОнометр.
16:24:01 24-11-2023
Наталья (13:47:38 24-11-2023) Интересно, хотя бы общий анализ крови можно сдать?! В МФЦ на... А как уровень глюкозы и холестерина узнать без анализа крови?
14:56:21 24-11-2023
медобследование уровня 19 века
15:31:50 24-11-2023
Гость (14:56:21 24-11-2023) медобследование уровня 19 века... +100500
15:39:28 24-11-2023
если бы там давали по результатам осмотра направления на нормальное медицинское обследование по полису, еще был бы смысл
15:40:03 24-11-2023
Не хватает половины врачей на плановую и неотложную помощь людям, а тут будут сидеть ждать неизвестно кого. Может эффективнее выезжать по предварительным заявкам на предприятия?
16:05:41 24-11-2023
Что ж Вы, (комментаторы) за люди то, такие? Всё Вам не нравится, брюзжите и брюзжите. Нормально они обследуют, к нам на работу приезжали, все что обещают, то и делают. А, ВАМ, лишь бы ......
21:26:05 24-11-2023
Гость (16:05:41 24-11-2023) Что ж Вы, (комментаторы) за люди то, такие? Всё Вам не нрав... А вы живете в помойке и довольны! Всем довольны!
12:25:51 25-11-2023
Гость (21:26:05 24-11-2023) А вы живете в помойке и довольны! Всем довольны!... Не живите в помойке, займитесь уборкой.
22:56:04 24-11-2023
Врачей не хватает, а тут бесплатный медосмотр. Парадокс парадоксальный.