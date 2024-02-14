Жители многоквартирных домов в Барнауле страдают из-за дырявых крыш

С потеплением все проблемы домов вылезли наружу

14 февраля 2024, 12:15, ИА Амител

Капли воды на козырьке крыши / Фото: pxhere.com

Жители некоторых многоквартирных домов в Барнауле после первого потепления столкнулись с серьезными проблемами из-за текущих крыш. Об этом сообщает "Толк".

Жильцов одного из подъездов девятиэтажного дома на ул. Попова, 99, начало топить сразу после потепления. По одной из стен вода дошла до шестого этажа, но гораздо больше людей пугают проблемы с проводкой. С аналогичными проблемами столкнулись жильцы дома на пр. Красноармейском, 114.

Также жалобы поступали с Сизова, 26, ул. Георгия Исакова, 168, ул. Матросова, 7б и других адресов.

В Новоалтайске подобные проблемы возникли в пятиэтажке на ул. Анатолия, 41, жильцы которой не могут добиться капитального ремонта.