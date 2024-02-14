Жители многоквартирных домов в Барнауле страдают из-за дырявых крыш
С потеплением все проблемы домов вылезли наружу
14 февраля 2024, 12:15, ИА Амител
Жители некоторых многоквартирных домов в Барнауле после первого потепления столкнулись с серьезными проблемами из-за текущих крыш. Об этом сообщает "Толк".
Жильцов одного из подъездов девятиэтажного дома на ул. Попова, 99, начало топить сразу после потепления. По одной из стен вода дошла до шестого этажа, но гораздо больше людей пугают проблемы с проводкой. С аналогичными проблемами столкнулись жильцы дома на пр. Красноармейском, 114.
Также жалобы поступали с Сизова, 26, ул. Георгия Исакова, 168, ул. Матросова, 7б и других адресов.
В Новоалтайске подобные проблемы возникли в пятиэтажке на ул. Анатолия, 41, жильцы которой не могут добиться капитального ремонта.
12:29:53 14-02-2024
Спасение утопающих дело рук самих утопающих! Администрация пляжа
12:56:00 14-02-2024
На Тимуровской 35 в квартирах пятого этажа вода льется ручьем во время оттепели и дождей.
13:03:34 14-02-2024
Вообще не понятно почему нельзя починить, хотя бы кусок Толи бросить.
13:37:30 14-02-2024
Гость (13:03:34 14-02-2024) Вообще не понятно почему нельзя починить, хотя бы кусок Толи... Толя тут причем? Он не согласен лежать на крыше. А если серьезно Вы вообще хоть примерно знаете устройство крыш много квартирных домов? или видели как в деревне коровник крыли? кинуть толь ... еще придумайте суперклеем склеить.
14:32:43 14-02-2024
Гость (13:37:30 14-02-2024) Толя тут причем? Он не согласен лежать на крыше. А если серь... Знаю, так как в нашем многоквартирном доме я нанимала бригаду строителей сама и следила за выполнением работ, и в советское время нам всегда чинили крышу толью, ты новостройки не путай со старым фондом который до сих пор шифером покрыт, чем только эти дыры не заделывают, раньше толь, теперь листы железные подкладывают в месте протечек, расскажи нам про устройство крыши, очень интересно послушать.
15:46:25 14-02-2024
Гость (14:32:43 14-02-2024) Знаю, так как в нашем многоквартирном доме я нанимала бригад... ..... По сравнению с кровельными материалами, пропитанными битумом (такими, как пергамин и рубероид), толь менее долговечен и применяется главным образом для устройства кровель временных сооружений..... вот что про толь пишут. он вам точно нужет?
16:59:17 14-02-2024
Гость (15:46:25 14-02-2024) ..... По сравнению с кровельными материалами, пропитанными б... Думаешь когда вода течет с потолка лучше, чем эта временная толь, ремонт это всегда временно, лучше временный ремонт чем потоп с потолка, ты наверное не жил на последнем этаже умник, а я жила и знаю как это, невозможно до УК достучаться, сейчас вообще ремонтом крыш не занимаются, а капитальный через много лет, за эти годы дом разрушается, вот мы сложились и сами крышу покрыли за свой счёт, а пока не покрыли приходилось во время ливня на чердаке воду в ведра собирать и выливать, так что мне не надо рассказывать, у тебя опыта ноль, только верхушек нахватался, а я с этой проблемой жила 25 лет, в советское время мне толь клали на крышу и на несколько лет я забывала про потоп, а сейчас даже никто не приходит на заявление и что ждать когда потолок рухнет или крыть за свой счёт.
16:06:10 14-02-2024
На Георгия Исакова 232, новая крыша у дома, вот только в подъездах, на верхних этажах, при оттепелях и дождях вода ручьем бежит.
16:44:24 14-02-2024
На Ленина крыша одного из старых домов была капитально отремонтирована Селфом в ~2015 году. Местами оставили старые уже черные лаги. Листы кровельного металла местами прикреплены встык, в том числе в местах, где стекает вода, где должен быть какой-то желоб. Надо ли говорить что крыша в первые же дожди начала бежать? Но старшая по дому тогда то ли по своей тупости, то ли со своим корыстным интересом подписала акт приемки работ. С тех пор прошло много времени, крышу отремонтировала за счет один из владельцев нежилого помещения этого дома.
17:29:02 14-02-2024
Гость (16:44:24 14-02-2024) На Ленина крыша одного из старых домов была капитально отрем... Мне уже страшно, наша эконом крыша покрытая за свой счёт не течёт, в следующем году у нас капитальный ремонт крыши, не дай бог покроют так что будет течь, хоть опять следи за процессом, чувствую придется, дома дорогой ремонт.
17:20:13 14-02-2024
Евгений (16:06:10 14-02-2024) На Георгия Исакова 232, новая крыша у дома, вот только в под... Ну это кровельщикам надо руки оторвать, профлист экономят, нахлест маленький, да сейчас так часто делают, надо же что бы и УК денег осталось, у нас крыша эконом класса потому что за свой счёт, но наша не течёт, ей уже 15 лет, в 25 подойдёт очередь на капремонт крыши, не дай бог так же покроют что течь будет.
12:09:10 15-02-2024
Зато не улетают в ветер.