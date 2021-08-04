"Нет никакой ревакцинации". Можно ли поставить повторную прививку от ковида на Алтае?

Ревакцинация – нет. Слово пусть и стало сейчас очень популярным, но к ковиду не имеет никакого отношения, убеждена Ирина Переладова. По словам эпидемиолога, во всех методических рекомендациях по ковиду используется другое понятие – повторная вакцинация.

Ревакцинация, объяснила специалист, это, скорее, способ поддержания иммунитета: схема, по которой прививку нужно ставить вновь с чётко определённой периодичностью. Циклы ревакцинации давно разработаны для многих болезней. В случае с ковидом пока ничего непонятно. Нынешний срок, полгода между уколами, – это временное решение в жёстких условиях пандемии.

"Никакой ревакцинации нет. И пока не будет. Такого слова на "Госуслугах" или где-либо ещё искать не нужно. Да и оперировать этим понятием не стоит. Хотя я сейчас отовсюду его слышу: но не от эпидемиологов. В случае с коронавирусом у нас есть только повторная вакцинация", – рассказала Переладова.

Так что если искать, куда записаться, то следует использовать "повторную вакцинацию", а не "ревакцинацию", добавила специалист.