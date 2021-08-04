"Нет никакой ревакцинации". Можно ли поставить повторную прививку от ковида на Алтае?

Больше 10 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" привезли в Алтайский край на прошлой неделе. Предполагается, что препарат будут использовать в первую очередь для повторной вакцинации. В федеральном Минздраве решили, что в сложной эпидобстановке ставить прививку от ковида нужно каждые полгода.
В Алтайском крае уже почти 15 тысяч жителей вакцинировались больше шести месяцев назад. Тем временем кнопки "Запись на ревакцинацию" на портале "Госуслуги" так и не появилось. О том, можно ли привиться повторно в Алтайском крае, как это сделать и в какой поликлинике искать "Спутник Лайт", amic.ru поговорил с главным алтайским эпидемиологом Ириной Переладовой.
Ревакцинация – нет. Слово пусть и стало сейчас очень популярным, но к ковиду не имеет никакого отношения, убеждена Ирина Переладова. По словам эпидемиолога, во всех методических рекомендациях по ковиду используется другое понятие – повторная вакцинация.
Ревакцинация, объяснила специалист, это, скорее, способ поддержания иммунитета: схема, по которой прививку нужно ставить вновь с чётко определённой периодичностью. Циклы ревакцинации давно разработаны для многих болезней. В случае с ковидом пока ничего непонятно. Нынешний срок, полгода между уколами, – это временное решение в жёстких условиях пандемии.
"Никакой ревакцинации нет. И пока не будет. Такого слова на "Госуслугах" или где-либо ещё искать не нужно. Да и оперировать этим понятием не стоит. Хотя я сейчас отовсюду его слышу: но не от эпидемиологов. В случае с коронавирусом у нас есть только повторная вакцинация", – рассказала Переладова.
Так что если искать, куда записаться, то следует использовать "повторную вакцинацию", а не "ревакцинацию", добавила специалист.
Да. С этим, по словам эпидемиолога, никаких проблем нет. Любой, кто поставил вакцину больше шести месяцев назад, может записаться на укол повторно. И такие в регионе уже есть, если верить сводке алтайского оперштаба. По данным ведомства на 3 августа, в Алтайском крае повторно привилось 412 человек.
В основном это медики, которые начали прививаться самыми первыми, объясняет Переладова. Но и другим жителям Алтая, у кого подошёл срок повторной вакцинации, ничего не мешает записаться, подчёркивает эпидемиолог.
Точно так же, как и на обычную прививку. Специальной кнопки "Повторная вакцинация" на "Госуслугах", по словам специалиста, ждать не стоит. На портале нужно просто записаться на прививку так же, как вы делали это в первый раз. Врач на месте уточнит, когда вы ставили вакцину от ковида и если по срокам все нормально, отправит на укол.
Переладова, по её словам, уже схему опробовала: записалась через "Госуслуги" и поставила повторную прививку.
"Всё точно так же. Через некоторое время после прививки появилась запись о вакцинации и стал доступен дневник самонаблюдений. И QR-код, который все обсуждают, тоже обновился. Никаких проблем нет. По способу записи повторная вакцинация ничем не отличается от первой", – рассказала медик.
Ещё один вариант – записаться по телефону. Там вам никто не откажет, подчёркивает эпидемиолог.
Во-первых, не только "Спутником Лайт". Повторно привиться можно абсолютно любой российской вакциной, напоминает специалист. Например, если вы привились "ЭпиВакКороной", через полгода никто не мешает вам записаться на "КовиВак". По словам Переладовой, все отечественные препараты работают одинаково эффективно. Поэтому иммунитет вы "перезапустите", чем бы ни привились.
Во-вторых, убеждена эпидемиолог, "Спутник Лайт" – не панацея при повторной вакцинации.
"Я как эпидемиолог вообще считаю, что наилучший вариант – это повторно прививаться той же вакциной, которую вы ставили раньше. Если у вас, конечно, не было никаких тяжёлых реакций. Это будет наиболее эффективный способ. Не нужно думать, что повторная вакцинация – это обязательно "Спутник Лайт". Этот препарат ставится всего один раз, что уже менее эффективно. Такая вакцина больше нужна для людей с противопоказаниями и серьёзными заболеваниями. Им она больше подходит", – рассказала медик.
В-третьих, если уж и вы решили, что хотите поставить "Спутник Лайт", наличие вакцины можно уточнить по телефону в своей поликлинике.
Самому выбирать ничего не нужно, настаивает Переладова. По её мнению, у людей зря сложилась уверенность, что это решение они должны принимать сами.
"Никакого выбора изначально быть не должно. Главное – просто записаться на вакцинацию и прийти к врачу. Специалист посмотрит вас, уточнит противопоказания и скажет, какой препарат подойдёт лучше. Спорить с ним никакого смысла нет. Часто слышу, что сейчас люди всерьёз обсуждают разницу между вакцинами. Но никто из этих людей институт биотехнологий не оканчивал. Доверьтесь врачам. Конечно, если у вас нет никаких противопоказаний, а в больнице есть несколько препаратов, вам предложат выбор. Тут можно решить, да. Но не спорить с медиками", – считает специалист.
Переладова предлагает жителям Алтайского края самый правильный порядок действий:
- дождаться, когда после первой прививки пройдёт полгода;
- не выбирать ни какую вакцину, а просто записаться на повторную прививку;
- вместе с врачом определиться, какой препарат колоть.
Так, по её мнению, будет эффективнее всего.
О том, чем российские вакцины друг от друга отличаются, amic.ru уже писал.
Да. В условиях неблагоприятной эпидобстановки врачи определили, что вакцинироваться нужно каждые полгода. И работодателя не устроит сертификат о прививке, которую вам сделали больше шести месяцев назад. Отказ от повторной вакцинации точно так же может повлечь за собой отстранение от работы.
О том, почему обязательная вакцинация – это законно, amic.ru уже тоже писал.
Комментарии
две не убили третья добьет давайте идите
Нет никакого смысла. Организм вакцинацией уже научен вырабатывать нужные антитела. Ну нет сейчас антител и что? Выработаются при инфицировании. Какой смысл истощать иммунную систему постоянным вакцинированием держа её в постоянной боевой готовности?! Ну не стоит овчинка выделки.
"Например, если вы привились "ЭпиВакКороной", через полгода никто не мешает вам записаться на "КовиВак".
А как это сделать — выбрать вакцину в момент записи? На каком ресурсе сегодня можно записаться, например, именно на КовиВак?
Чтобы на руках было подтверждение, что ты записался на конкретную вакцину, и потом не получилось, что придёшь, а тебе скажут "Ой, а КовиВака нет..."
4.08.2021 07:34
- гость -
Тебя,похоже,первая "убила".
В центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.
Согласно обобщённым статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам России, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «Эпиваккороной» составляет около 0,59%», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве отметили, что этот показатель для вакцинированных препаратом «Спутник V» составил 0,66%, а вакциной центра имени Чумакова — 0,27%.
добавил по статье ТАСС:
Среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, доля заболевших составляет: «Спутник V» — 0,79%, «ЭпиВакКорона» — 1,3% и «КовиВак» — 0,93%.
Эта внештатная советчица такой же инфекционист, как те гинекологи, которые меня лечили от ковида в госпитале ветеранов в прошлом году и долечили до КТ3, благо во-время перевели в РТП, где нормальные пульманологи понимают как надо лечить эту заразу. Эта внештатница на амике утверждала, что антитела у переболевших никакой роли не играют, тогда получается не зачем их нарабатывать вакциной. Короче занимается болтологией и агитацией., а по сути дилетантка
- гость -
две не убили третья добьет давайте идите
Если третья не добьёт будете надеяться на четвёртую,пятую,шестую?
Ну что, товарищи прививочники, теперь то до вас дошло, что вас как лохов развели? Ходите теперь колите по 4 укола в год. На здоровье! На сколько вас хватит?
а специалист не в курсе, что ревакцинация это и есть повторная вакцинация и нефиг придираться к словам
извините, но остальным вакцинам кроме спутника доверия нет, особенно эпиваккороне
Самому выбирать ничего не нужно, настаивает Переладова. По её мнению, у людей зря сложилась уверенность, что это решение они должны принимать сами.
а как-же добровольное информационное согласие...
Я так думаю, это теперь на постоянной основе будет. И колоть заставят каждые полгода. А всех антиваксеров все равно прищемят. У нас в офисе на прошлой неделе приказ по предприятию обьявили. С угрозой отстранения от работы. Ссылка на постановление главного санврача края. Пока никто не рискнул восстать.
И это не местное изобретение: Гугл, Фейсбук, Нетфликс, Амазон также обязали привиться все 100% своих сотрудников. Хотя, казалось бы Фейсбук - они же все в интернете сидят, никаких рисков заражения. Но, сказано - всем.
Нигде не нашел, а с уже существующими высокими антителами после болезни, хотя прошло уже более полугода с момента окончания я могу поставить Спутник-Лайт ? Или ее ставят только ранее привитым ? К врачу участковому сходил, только время потерял, ничего вразумительного не получил в ответ, кроме визга - все прививайтесь, у нас приказ от Минздрава прививать при любом уровне антител, никого ваши тесты с антителами не интересуют.
4.08.2021 09:35
- гость -
У нас тоже приказ пришел, но у меня очень много антител после болезни, которая была в ноябре. Тест на антитела сдавал буквально на днях. Прививаться пока не буду, пока антитела не спадут, пусть отстраняют, озвучил уже свое решение руководству. В сентябре-октябре привьюсь, но не раньше, я не собираюсь гробить свое здоровье ради чьей-то галочки.
4.08.2021 08:00
- гость -
Не смешно от такой статистики? Нас уже вообще ни во что не ставят. Ну хоть написали 3-5 % а то сотые и тысячные.
4.08.2021 10:17
- гость -
В вашем случае это самое разумное решение.
Прикольно написано, прививайтесь чем скажет врач и не выпендривайтесь, врачу виднее, но при наличие в поликлиники нескольких вакцин вам предложат выбор...
У меня есть па порт вакцинированого ,а к ребенку в лагерь не пустили ,зачем тогда он мне ? Если сказали что не пускаем в связи с обстановкой по ковиду , ну и что что вы привиты .Зачем тогда эти паспорта нужны?ещё и обязаловка
Нет никакого смысла. Организм вакцинацией уже научен вырабатывать нужные антитела. Ну нет сейчас антител и что?
Переболела 9 месяцев назад, антител полно. Какой смысл прививаться? Отстранят от работы.
"Внимание!
В настоящее время отсутствуют медицинские должности, на которые доступна запись на вакцинацию через ЕПГУ. Пожалуйста, обратитесь в регистратуру медицинской организации."
"Внимание!
При обработке данных произошла непредвиденная ошибка.
Пожалуйста, обновите страницу и попробуйте снова."
Ну спасибо, записался.
"Внимание!
В связи с недоступностью информационных систем Минздрава России наблюдаются сбои в работе услуг записи на вакцинацию и записи к врачу. Мы работаем над решением проблемы"
Интересно, зарплату свою они получают без сбоев? Тогда за что?
счастье наркоманов....
Врач на месте уточнит, когда вы ставили вакцину от ковида и если по срокам все нормально, отправит на укол.
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Про сроки можно подробнее? Шесть месяцев с какого дня считать? С первого компонента? Со второго?
И насчёт эффективности, что якобы " все отечественные препараты работают одинаково эффективно" - это неправда. ЭпиВакКорона, например, синтетическая однокомпонентная вакцина, слабее по эффективности, чем тот же Спутник V. А Спутник Лайт по сути - это первый компонент Спутника V. Т.е. тоже облегченная вакцина с меньшей защитой от вируса.
Позвонила на горячую линию нашего минздрава— хотела узнать, где ковиваком привиться можно, а мне автоответчик— на данном направлении перегрузка, люди добрые, где ковиваком можно привиться, на работе пригрозили, спутник не хочу, из двух зол выбираю меньшее