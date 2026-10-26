В соседней Республике Алтай приняли решение запретить торговлю спиртным в праздник

26 октября 2026, 06:35, ИА Амител

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4 ноября в России отметят День народного единства. В ряде регионов, включая Республику Алтай, местные власти приняли решение запретить продажу алкоголя в этот праздник.

О том, будет ли действовать такой же запрет в Алтайском крае, — в материале amic.ru.

1 Будут ли в Алтайском крае продавать алкоголь 4 ноября 2026 года? Да. Ни в Барнауле, ни во всем Алтайском крае никаких запретов не вводили. Розничная торговля спиртным будет ограничена только временными рамками, как и всегда. Никаких дополнительных ограничений не будет.

2 Почему в Республике Алтай запретили продавать алкоголь в День народного единства? Это решение местных властей. Кстати, это не единственный регион, где приняли такое решение.