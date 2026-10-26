Будет ли в Алтайском крае разрешена продажа алкоголя в День народного единства?
В соседней Республике Алтай приняли решение запретить торговлю спиртным в праздник
26 октября 2026, 06:35, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
4 ноября в России отметят День народного единства. В ряде регионов, включая Республику Алтай, местные власти приняли решение запретить продажу алкоголя в этот праздник.
О том, будет ли действовать такой же запрет в Алтайском крае, — в материале amic.ru.
1
Будут ли в Алтайском крае продавать алкоголь 4 ноября 2026 года?
Да. Ни в Барнауле, ни во всем Алтайском крае никаких запретов не вводили. Розничная торговля спиртным будет ограничена только временными рамками, как и всегда. Никаких дополнительных ограничений не будет.
2
Почему в Республике Алтай запретили продавать алкоголь в День народного единства?
Это решение местных властей. Кстати, это не единственный регион, где приняли такое решение.
3
Где еще в России не будут продавать спиртное в День народного единства?
По данным РИА Новости, которое ознакомилось с региональными нормативными актами, торговля алкоголем будет запрещена в Бурятии, Вологодской, Курганской, Тамбовской, Тюменской и Херсонской областях, а также в Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
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