Началась грибная пора, и для многих стал актуальным вопрос, что же приготовить из белых, груздей, рыжиков, подберезовиков, сыроежек и маслят. Шампиньоны вообще радуют нас круглый год, поэтому блюда из них всегда актуальны. Мы собрали оригинальные рецепты приготовления грибов.

Соус:

Смешать грибы с давленым чесноком, бальзамическим уксусом, специями, положить веточку розмарина. В отдельной миске смешать оливковое масло и соевый соус, разогреть в течение 15 секунд в микроволновке и залить этим грибы. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут. После слить маринад. Взбить яйцо с солью и влить в грибы, всыпать муку и перемешать.

Каждый гриб насадить на зубочистку и окунуть в панировочные сухари. Застелить противень пергаментом, выложить грибы и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-30 минут.

Для соуса: снять с помидоров кожицу, перекрутить в блендере. Лук мелко порубить и поджарить на сливочном масле, добавить давленый чеснок и помидорное пюре, специи, соль и потушить 3 минуты. Затем ввести перекрученный в блендере творог и подержать на сковороде еще 2 минуты. Посыпать зеленью. Подать соус с грибами на стол.

Салат из вешенок

Что потребуется?

Вешенки – 1-1,2 кг

Кинза – 100 г

Чеснок – 5-7 зубчиков

Соль

Масло растительное

Как готовить?