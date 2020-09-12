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Оригинальные рецепты из грибов: такое нельзя не попробовать

, ИА "Амител"
Грибные закуски, салаты и горячие блюда на Кухне.amic.ru

Началась грибная пора, и для многих стал актуальным вопрос, что же приготовить из белых, груздей, рыжиков, подберезовиков, сыроежек и маслят. Шампиньоны вообще радуют нас круглый год, поэтому блюда из них всегда актуальны. Мы собрали оригинальные рецепты приготовления грибов.

Закуска из грибов в панировке

Что потребуется?

  • Шампиньоны  – 300 г
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Масло оливковое – 1 ст. л.
  • Бальзамический уксус – 1 ст. л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Розмарин – 1 шт.
  • Специи
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 100 г
  • Мука пшеничная – 1 ст. л.

Соус:

  • Помидор – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лук репчатый  – 1 шт.
  • Масло сливочное – 30 г
  • Творог – 100 г
  • Зелень

Как готовить?

Смешать грибы с давленым чесноком, бальзамическим уксусом, специями, положить веточку розмарина. В отдельной миске смешать оливковое масло и соевый соус, разогреть в течение 15 секунд в микроволновке и залить этим грибы. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут. После слить маринад. Взбить яйцо с солью и влить в грибы, всыпать муку и перемешать.

Каждый гриб насадить на зубочистку и окунуть в панировочные сухари. Застелить противень пергаментом, выложить грибы и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-30 минут.

Для соуса: снять с помидоров кожицу, перекрутить в блендере. Лук мелко порубить и поджарить на сливочном масле, добавить давленый чеснок и помидорное пюре, специи, соль и потушить 3 минуты. Затем ввести перекрученный в блендере творог и подержать на сковороде еще 2 минуты. Посыпать зеленью. Подать соус с грибами на стол.

Салат из вешенок

Что потребуется?

  • Вешенки – 1-1,2 кг
  • Кинза – 100 г
  • Чеснок – 5-7 зубчиков
  • Соль
  • Масло растительное

Как готовить?

Вешенки промыть и отварить в подсоленной воде, после нарезать и обжарить на небольшом количестве растительного масла. Порубить кинзу и чеснок, также обжарить, добавить к грибам, посолить, выключить огонь и подержать на сковороде под закрытой крышкой. Подавать можно и в горячем, и в холодном виде как салат либо дополнение к картошке, рису и прочим гарнирам.

Грибное пюре с яйцами-кокот

Что потребуется?

  • Грибы – 250 г
  • Яйцо перепелиное – 6 шт.
  • Сливки (20%) – 25 мл
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло сливочное – 2 ст. л.
  • Сыр твердый – 1 ст. л.
  • Паприка сладкая – 1 ч. л.
  • Соль, перец душистый – по вкусу

Как готовить?

Грибы отварить, а после обжарить в 1 ст. л. сливочного масла. Лук измельчить и обжарить также в 1 ст. л. масла, добавить к нему измельченную морковь и паприку, 2 минуты подержать на огне. Переложить овощи к грибам, посолить, поперчить. Переложить в блендер, залить сливками и измельчить. Выложить пюре в смазанные маслом кокотницы. Сверху аккуратно разбить яйца. Посыпать сыром и убрать в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 15-20 минут.

Солянка грибная

Что потребуется?

  • Капуста белокочанная – 1-1,5 кг
  • Грибы – 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное
  • Огурцы маринованные – 2-3 шт.
  • Специи, соль и перец по вкусу
  • Сахар – 1-2 ч. л.
  • Сок лимонный
  • Помидор – 1 шт.
  • Масло сливочное – 25 г
  • Сухари панировочные – 2 ст. л.

Как готовить?

Капусту нашинковать и обжарить на растительном масле 15-20 минут, в конце жарки добавить сахар, лимонный сок, нарезанные кружочками огурцы, мелко порубленный помидор, соль и перец по вкусу. Отварить грибы, а затем обжарить их на растительном масле вместе с луком, посолить и поперчить, держать на сковороде 15 минут.

Духовку разогреть до 200 градусов. Все продукты выложить в форму для запекания слоями: капуста, грибы, капуста, сверху положить несколько кусочков сливочного масла и посыпать сухарями. Запекать в течение 20-25 минут.


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