Такой день. Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Омск и занятия учеников сгоревшей школы

О главных событиях страны и Алтайского края за 25 октября

25 октября 2026, 23:05, ИА Амител

Медики в больнице / Фото: amic.ru