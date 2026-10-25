Такой день. Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Омск и занятия учеников сгоревшей школы
О главных событиях страны и Алтайского края за 25 октября
25 октября 2026, 23:05, ИА Амител
Медики в больнице / Фото: amic.ru
- В результате атаки беспилотников ВСУ на Омск 24 октября пострадали три человека, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.
- Учебный процесс в селе Шилово Калманского района возобновился после пожара в здании местной школы. 21 октября ученики вернулись за парты, которые теперь расположены в приспособленных помещениях — бывшем интернате и здании детского сада, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Алтайского края. В обустройстве нового школьного пространства приняли участие директор Калманской СОШ Юрий Чернолуцкий, депутат АКЗС Владимир Попов, родители, органы местного самоуправления, Минобрнауки региона, а также учреждения культуры и спорта.
- В Алтайском крае введен режим "черного неба" с 19:00 25 октября до 12:00 26 октября.
- На проспекте Ленина продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. На некоторых из них появились информационные стенды с интересными фактами из истории Барнаула.
- В краевой столице за Старым мостом 25 октября прошли джип-соревнования по бездорожью. Жители и гости города могли бесплатно понаблюдать за ними.
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