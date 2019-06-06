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Три концепции развития парка "Изумрудный" в Барнауле объединят

, ИА "Амител"
С соответствующей инициативой выступил председатель рабочей группы "Парк "Изумрудный" Павел Тулин
Парк 'Изумрудный' / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Председатель рабочей группы "Парк "Изумрудный" Павел Тулин заявил о готовящемся объединении трех концепций развития "Изумрудного", сообщают "Вести-Алтай".

Он аргументирует такое решение необходимостью быстро приступить к реанимации парка, пока он не пришел в полный упадок.

Если к осени не прийти с единым готовым проектом в Правительство региона, то работу придется отложить еще минимум на год, так как бюджет на 2020-й будет уже сформирован.

По словам председателя рабочей группы, уже есть некоторые договоренности по поводу объединения.

"Пётр Иванович Анисифоров уже принял наше предложение, и мы работаем совместно, наши более молодые коллеги ещё думают, но я очень надеюсь, что мы сможем найти компромиссные решения, чтобы объединить свои усилия", — заявил Тулин.

Неделю назад сразу три инициативных группы представили проекты реконструкции барнаульского парка "Изумрудный", который намерены восстанавливать общественники, краевые и городские власти.

На специальном мероприятии 27 мая в Барнауле, где собрались несколько десятков экологов, политиков, экспертов, архитекторов, разобрали все плюсы и минусы трех проектов.

Идеальное решение, как оказалось, было сложно найти, поскольку для начала необходимо решить: кто будет платить за обновление парка – мэрия, край или частный инвестор.

Знаменитый архитектор Петр Анисифоров разрабатывает концепцию парка по просьбе мэрии Барнаула, которая готова забрать "Изумрудный" себе. По задумке Анисифорова, в парке почти ничего не нужно делать. Просто посадить новые деревья, где это необходимо. Анисифоров отметил, что парк должен напоминать о советском прошлом.

Тулин планирует создать парк активного отдыха и спорта. На территории "Изумрудного" должны появиться летний бассейн, первый в Барнауле коворкинг для молодых предпринимателей, летний кинотеатр, лекторий, еще несколько кафе, детские площадки, фитнес-центр, большой спортивный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров.

Проект, представленный общественниками, предусматривает мемориальную зону, а также территорию для активного занятия спортом, выгула собак. В частности, велодорожку, воркаут, скейтпарк, скалодром. Обновление насаждений и уплотнение посадок в некоторых местах парка. Всего в парке будет шесть точек входа.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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