Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram поделился впечатлениями от хоккейного матча в команде с легендарным Вячеславом Фетисовым и другими членами комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Матч состоялся на льду спортивного центра в Бочкарях. Команде регионального правительства и Госдумы противостояли хозяева площадки – игроки Ночной хоккейной лиги "Бочкари 40+". Гости победили со счетом 8:3.
"Надо было видеть, какими горящими глазами ребятишки смотрели на легенду советского и российского хоккея Вячеслава Фетисова, а он никому не отказывал в автографах, с удовольствием фотографировался и общался с местными жителями", — написал Томенко.
Он выразил уверенность, что после приезд легенды советского хоккея сделает этот вид спорта в Алтайском крае еще более популярным.
Комментарии
Бизнес-интересы Фетисова на Алтае какие?
Это большое достижение. Возможно, приедет еще кто-нибудь из других спортсменов - надо не упустить никого.
Пример Сказочного заразителен