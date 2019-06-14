Новым руководителем АлтГУ стал Сергей Бочаров

На выборах ректора в Алтайском государственном университете, которые прошли 14 июня 2019 года, большинство голосов получил врио руководителя вуза Сергей Бочаров. Как сообщил начальник управления информации и медиакоммуникаций вуза Дмитрий Марьин, за Бочарова отдали свои голоса 133 кандидата.
Напомним, конкурентами Бочарова на пост ректора были завкафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра, который "собрал" 51 голос и проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких (за него отдали 23 голоса). Четвертый кандидат — завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин не прошел аттестацию в Минобрнауки РФ.
В выборах ректора приняли участие 217 делегатов – представителей всех подразделений вуза.
Напомним также, что корреспондента ИА "Амител" на выборы ректора не допустили, вызвав охрану.
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