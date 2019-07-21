Пожар случился в Барнауле в ночь на 21 июля на улице Лесокирзаводская. Около 2 часов ночи загорелся частный дом.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", одного человека очевидцы успели вывести из горящего строения до прибытия пожарных, а второй отказался покидать жилье и погиб.

На места происшествия работали три пожарных расчета, полицейские и медики. Как уточнили "Алтайской правде" в региональном ГУ МЧС России, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.