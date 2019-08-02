Сироты, получившие жилье в новой трехэтажке в Камне-на-Оби, жалуются на невыносимые условия для жизни – нечистоты скапливаются в подвале, источая зловоние, а сам дом трескается и даже местами разрушается, сообщает газета "Каменские известия".

Многоквартирный дом №3 на улице Украинской введен в эксплуатацию всего несколько лет назад, но при этом создает проблемы заселившим его людям куда чаще, чем иные здания еще советской постройки.

Наибольшую обеспокоенность у жильцов вызывает "канализация", образовавшаяся в подвале дома.

"В подвале находится так называемая канализационная яма. Я не специалист в этом, но как нам объясняли, яма эта запасная, но при этом единственная функционирующая, — рассказала хозяйка одной из квартир. — Она не справляется, и нечистоты остаются в подвале. Откачивать всё это никто не хочет, сами мы не можем".

По ее словам, смрад из подвала поднимается в квартиры, из-за чего приходится постоянно держать открытыми двери и окна, чтобы хоть немного этот неприятный запах выветривался.

Управляющей компании у дома не имеется, а брать под свое обслуживание проблемный объект, к сожалению, никто не спешит.

"В наших полномочиях — определить управляющую компанию для данного дома, — пояснил замглавы администрации Каменского района Алексей Жихаренко. — Для этих целей неоднократно проводились конкурсные процедуры, однако заявок на участие не поступало".

На этом проблемы жильцов не ограничиваются. По их словам, дом постепенно разрушается. Так, с задней стороны здания обвалился балкон, но собственники ответили, что осыпался лишь облицовочный кирпич и ничего конструкции не угрожает.

Жильцы обращались и в Региональное жилищное управление, откуда пришла отписка: "Нет средств".

"Дело не только в балконе — пусть он даже выходит дырой в стене прямо на улицу Красноармейскую, — рассказывает владелица квартиры. — В подъездах многочисленные трещины. Вообще, дому всего несколько лет, а выглядит на все двадцать".