Социальный проект для трудных подростков начал работу в Алтайском крае

Социальный проект "Будь занят!" начал работу в Шипуновском районе, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Проект направлен на организацию досуга подростков в возрасте до 17 лет, находящихся в социально опасном положении. Целями являются профилактика безнадзорности и беспризорности, социализация несовершеннолетних и привлечение их к социально полезной деятельности.

В реализации проекта принимают участие организации сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, полиция, а также общественные объединения и волонтеры.

Подростки уже посетили храм Успения Пресвятой Богородицы в Шипуново. У них прошло занятие в "Академии дорожной безопасности", а инспектор по делам несовершеннолетних Лилия Пасикова провела информационный час "Знаешь ли ты?".