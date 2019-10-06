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Сценарий ядерной войны, которая может произойти в 2025 году, рассказали ученые

, ИА "Амител"
Если Индия нанесет удар примерно сотней ракет, то Пакистан сможет ответить 150 зарядами
В течение недели погибнет 50-125 млн человек / Фото: cont.ws

В течение недели погибнет 50-125 млн человек / Фото: cont.ws

Ученые оценили последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Ars Technica.

Американские исследователи смоделировали конфликт, который, по их мнению, может произойти в 2025 году. Они предположили, что через шесть лет в этих странах будет около 500 единиц ядерных вооружений мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку.

Эксперты вычислили, что если Индия нанесет удар примерно сотней ракет, то Пакистан сможет ответить 150 зарядами. В этом случае в течение недели погибнет 50-125 млн человек.

Этот ядерный конфликт приведет к изменению климата. К примеру, образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности сажа в количестве десятков миллионов тонн, которая в верхних слоях тропосферы начнет поглощать солнечный свет. Наступит глобальное похолодание.

Следующим шагом будет снижение уровня осадков: в среднем их будет на 30% меньше, чем сейчас. Возврат к прежним климатическим условиям в таком случае займет десятки лет, уверены ученые.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков оценил вероятный конфликт между Индией и Пакистаном в спорном городе Кашмир. По его словам, все понимают, что в случае применения ядерного оружия ущерб каждой из сторон будет слишком большим.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.10.2019 08:41
Владимир В.

А почему моё сообщение заблокировано? Что я нарушил? Надо же вам причину писать, чтоб знать о моём нарушении.

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