Впрочем, окончательное решение будет принято исходя из реальных погодных условий

03 мая 2024, 12:28, ИА Амител

Кот греется на теплой батарее / Фото: unsplash.com

Завершение отопительного сезона в Барнауле запланировано на вторник, 7 мая, сообщает мэрия.

"Со следующей недели в Барнауле прогнозируется установление стабильно положительных температур", – отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Впрочем, окончательное решение по дате завершения отопительного сезона будет принято исходя из реальных погодных условий.

Ранее назвали дату завершения отопительного сезона в Рубцовске и Бийске.

Напомним, уже с 14 мая СГК планирует приступить к гидравлическим испытаниям инженерных сетей в Барнауле.