Власти Барнаула сообщили, когда завершится отопительный сезон
Впрочем, окончательное решение будет принято исходя из реальных погодных условий
03 мая 2024, 12:28, ИА Амител
Кот греется на теплой батарее / Фото: unsplash.com
Завершение отопительного сезона в Барнауле запланировано на вторник, 7 мая, сообщает мэрия.
"Со следующей недели в Барнауле прогнозируется установление стабильно положительных температур", – отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.
Впрочем, окончательное решение по дате завершения отопительного сезона будет принято исходя из реальных погодных условий.
Ранее назвали дату завершения отопительного сезона в Рубцовске и Бийске.
Напомним, уже с 14 мая СГК планирует приступить к гидравлическим испытаниям инженерных сетей в Барнауле.
18:04:24 03-05-2024
Да чего уж. Топите до июня.
18:50:18 03-05-2024
Жорик,ты читать не умеешь?Для тебя же написано-7 мая отоплению капут!Или это твоё предложение топить до июня?Тогда вполне разумно.Не будет тепла до июня.Да и июнь говорят будет так себе.Поэтому да,отключать шестого шибко рано.И уж тем более перед очередными длинными выходными,когда большинство дома,в успевшем уже до 9 выстыть жилье.
21:17:50 03-05-2024
Гость (18:50:18 03-05-2024) Жорик,ты читать не умеешь?Для тебя же написано-7 мая отоплен... Да ему же платить в лом
00:21:28 04-05-2024
Гость (18:50:18 03-05-2024) Жорик,ты читать не умеешь?Для тебя же написано-7 мая отоплен... Расклад такой:
На 9 мая и последующие за ним дни в Барнауле ожидаются очень теплые дни. Даже больше 20°. А вот потом с 13 мая похолодание. Так вот, если БТСК не отключит отопление до майских праздников, все равно его отключат после, т.е. как раз в похолодание. И поверьте никто не будет смотреть на погоду. Потому как эти монополисты отключают и горячую воду уже с 14 мая!!! Вот это истинное издевательство над людьми! Лед из крана будет течь... Не будет ни отопления ни воды.
Почкму администрауия города позволяет тепловикам так издеваться над частью( теми кто попадает под майское отключение горячей воды) барнаульцев.
Все работы должны начинатьсяне раньше лета.
01:17:02 06-05-2024
Гость (18:50:18 03-05-2024) Жорик,ты читать не умеешь?Для тебя же написано-7 мая отоплен... Ещё месяц назад можно было выключать! Дышать нечем! Скоро уже новый отопительный сезон, а мы всё топим до лета ( (и не нужно мне писать про кандюки и то, что батареи можно перекрыть - кандюка нет, батареи к сожалению не перекрываются)
22:12:57 03-05-2024
Да ему же платить в лом
Ну хорошо,а когда сопельки у Жорика начнут подмерзать,и он будет вынужден включать тепловентилятор,он что платить не будет?Электричество сейчас по ценнику тоже запредельное,а теплогрейки жрут немерено!И в чем эконом?