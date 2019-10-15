Алтайский министр заявил, что надеется на невыполнение своего аграрного прогноза

Глава Минэкономразвития Алтайского края Павел Дитятев 14 октября признался: он надеется, что прогноз его ведомства по объему производства в сельском хозяйстве в 2019 году не сбудется. Такое неожиданное заявление стало итогом дискуссии с председателем аграрного комитета Сергеем Серовым, который засомневался в том, что алтайские крестьяне заработают на 10 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

14 октября губернатор края Виктор Томенко и его заместители презентовали депутатам проект бюджета на 2020 год. С коротким выступлением о прогнозе социально-экономического развития региона выступил Павел Дитятев. По версии Минэкономразвития, объем сельхозпроизводства в 2019 году составит 120,4 млрд рублей против 131,8 млрд в 2018 году.

В министерстве ссылаются на снижение урожая зерновых, в том числе из-за засухи на 40% посевных территорий. Индекс объема производства по зерновым, по данным ведомства, составит 83,1% к 2018 году, а в целом по растениеводству – 86,8%.

Однако Сергей Серов сказал, что выводы делать рано и в прогнозе есть сомнения. "Первое – по зерновым вопросов нет, площадь под ними мы сократили, да и урожайность пониже. Но мы увеличили почти в два раза площади под высокомаржинальными культурами: рапсом, соей и другими. Они в цене выше в разы, – объяснил Серов. – Второе – цена на зерновые сейчас выше уровня прошлого года, и пока крестьяне реализуют только часть: кредиты закрыть, зарплату выплатить, за горючее расплатиться. Они еще ждут цену".

Позже глава комитета добавил amic.ru, что сейчас за тонну пшеницы III класса предлагают 9,5-10 тысяч рублей. И по его прогнозам, цена будет расти, поэтому пока аграрии урожай придерживают, и поэтому рано говорить об экономических результатах.

Дитятев признал, что у него на эту тему были "жаркие дискуссии" с профильным ведомством – Минсельхозом. "Они тоже рекомендовали ставить более амбициозные планы, я признаюсь. Но наш Минсельхоз очень консервативно смотрит на это с учетом того, что прогноз станет частью соглашения", – начал говорить Дитятев. Но его перебил спикер АКЗС Александр Романенко, напомнив про ведение стенограммы, протокола и т. д.

"Будем считать, что прогноз не оправдается", – резюмировал Сергей Серов. "Будем рады, если он не оправдается", – добавил Дитятев.

Сергей Серов сказал amic.ru, что надеется на результаты не меньшие, чем в 2018-м. При этом в прошлом году у аграриев была другая беда – не засуха, а напротив, обильные непрекращающиеся дожди, зерно было влажным, качество не всем удалось сохранить, а цена даже на высококачественный продукт уже в августе падала до 7,3 тыс. рублей за тонну.

В целом прогноз Минэкономразвития до 2022 года тоже выглядит сдержанным. Через три года, по их версии, объем продукции в сельском хозяйстве будет составлять 136,1 млрд рублей. Это плюс 3,2% к итогам 2018 года.