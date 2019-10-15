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Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли большинство слухов о ее болезни

, ИА "Амител"
Они впервые рассказали подробности
Фото: Yandex

Фото: Yandex

В Instagram-аккаунте "Поддержка Заворотнюк" впервые появился комментарий родственников по поводу ее болезни.

Они подтвердили, что актриса проходит лечение, но опровергли большинство слухов о ее состоянии.

"Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, у нее не было потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки", – говорится в сообщении. 

"Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", – добавил автор текста.

Концертный директор актрисы подтвердил, что аккаунт действительно ведут родные Анастасии.

Родственники отметили, что для всех неравнодушных они будут публиковать информацию на этой странице.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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