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Алтайский нарколог рассказал, когда и на сколько подорожают медсправки для водителей

, ИА "Амител"
На справку от нарколога придется потратить в 15 раз больше, чем сейчас
Фото: cherlock.ru

Фото: cherlock.ru

Медицинские справки для автомобилистов действительно станут в разы дороже. Минздрав выпустил приказ, который изменяет порядок обследования при получении и замене водительских удостоверений, сообщил 21 ноября на пресс-конференции главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов. Он рассказал, действительно ли в диспансере появились очереди, когда новые правила начнут действовать и сколько будет стоить справка от нарколога в Алтайском крае.

Иванов подтвердил, что медицинское обследование для получения водительских прав подорожает. Причем в Алтайском крае придется заплатить за справку от нарколога примерно в 15 раз дороже, чем сейчас.

"Учитывая, что водительские права не входят в программу госгарантий, за медобследование придется платить самому. В Алтайском крае сумма обследования составит примерно 4,5 тысячи рублей. Сейчас справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей", – пояснил Иванов.

Он также подтвердил, что в краевом наркодиспансере образовались внушительные очереди. При этом главный алтайский нарколог отметил, что для такой спешки и паники у жителей края нет причин. До конца 2019 года права можно будет получить и по старым правилам.

"Ажиотаж сейчас не только у нас, но и в психиатрической больнице. Очереди можно наблюдать практически во всех городах России. Люди почему-то решили, что этот приказ будет вводиться одномоментно. Я могу совершенно точно сказать про Алтайский край: волноваться не нужно, это приказ не немедленного действия, в практику его будут вводить постепенно. В нашем регионе желающие получить права начнут проходить эти обследования не раньше 2020 года", – объяснил нарколог.

По его словам, серьезное подорожание вызвано тем, что медицинское обследование для водителей сделают более расширенным. Автомобилисты будут сдавать тесты на наркотические вещества и на злоупотребление алкоголем. Цель изменений – уменьшить смертность в ДТП, которые происходят по вине нетрезвых водителей. Ежегодно в России 11 тыс. водителей задерживают в состоянии наркотического опьянения, из них около 250 человек – в Алтайском крае. Углубленное медобследование позволит отсечь тех водителей, которые регулярно употребляют алкоголь и наркотики: им просто не выдадут необходимую справку. При этом Иванов добавил, что для успешного прохождения тестов человеку необходимо "вести здоровый образ жизни как минимум месяц".

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

21.11.2019 14:20
- гость -

При этом Иванов добавил, что для успешного прохождения тестов человеку необходимо "вести здоровый образ жизни как минимум месяц".

Т.е. месяц ни-ни, иначе покажет?

21.11.2019 14:30
- гость -

твари

21.11.2019 14:37
- гость -

когда же стадо проснётся?

21.11.2019 14:39
Игнат Ибрагимов

ДА они озверели что ли сволочи. Пол зарплаты потратить на справку какую то вонючую?

21.11.2019 14:40
- гость -

Ну и кроме как поборов, никакого эффекта достигнуто не будет! Кто мешает, не попив месяц, пройти комиссию, а потом сесть пьяным за руль? В чем заключается борьба с пьянством за рулем? Прямой смысл - выжать больше денег из граждан!

21.11.2019 14:41
месный

тоесть неприкасаемые гоняют пъяными а подорожание справки в 15 раз простым людям?

ВЫ ТАМ ОХРЕНЕЛИ САВСЕМ?!?!?!?!?

И вообще какая нафиг связь в показаних теста и что человек пьяным за руль неприменно сядет?!?!?!?!?

Очередная гнобилка для простых людей! не нравятся как мы пьяные ездим, давим и отмазываемся, не нравятся пьяные мальчики - ну нате вам ловите, ага?!?!?!?

21.11.2019 14:41
Kimi

Не, с нарколыгами то понятно... Но вот по синьке... Понятно что с бодуна за справкой не стОит идти, но месяц... че за бред то? А потом чего, Получил справку после месяца "ни ни" и забухал на радостях...

21.11.2019 14:42
- гость -

Стадо в очередной раз это схавает и пойдет правильно голосовать на следующие выборы!
Поздравляю стадо, нас всех в очередной раз поимели!

21.11.2019 14:42
месный

А у меня вопрос : а чё справки от нарколога только водителям нужны, а остальным кто за ними по тому или иному поводу прийдёт, вот хотябы за справкой для получения/продления разрешения на оружие как?

21.11.2019 14:43
- гость -

А у нас законодательно запрещено употреблять алкоголь? Что за срок месяц? Решили что за рулем может ездить тот кто месяц до получения справки не пил, ну так он может в день получения напиться до беспамятства. Скорее всего через некоторое время этот бред отменят.

21.11.2019 14:49
Гость

Стадо в очередной раз это схавает и пойдет правильно голосовать на следующие выборы!
----------------------
гость не сетуй на голосование. Хоть сто процентов придет на выборы, победит В.В.Путин и еже с ним, учителя в избирательных комиссиях накидают столько, сколько захочет наш....

21.11.2019 14:49
- гость -

Раньше:
Вопрос из зала: Путин, помоги, у нас дорог нет
Путин: Если у вас дорог нет, зачем вам автомобиль?

Сейчас:
Вопрос из зала: Путин, помоги, у нас справка для прав ползарплаты стоит
Путин: Если у вас денег нет, зачем вам автомобиль?

21.11.2019 14:53
1

Вы лучше свои базы данных по пациентам сравните с базами водителей ГИБДД (вот только без подтасовок, укрывательства и подлога данных) и вы очень много интересного накопаете для СК РФ. А то, что за справку бабки начнете грести, ну таки поимели народонаселение в очередной раз, а как гоняли по дорогам наркозависимые и не уравновешенные, а так - же "неприкасаемые" так и будут дальше гонять.

21.11.2019 14:56
влад

...Цель изменений – уменьшить смертность в ДТП.....цель одна ободрать по полной.....стоимость теста не стоит 4500

21.11.2019 15:03
Гость

Уже ежу лесном понятно, что все инициативы властей направлены исключительно на выкачивание денег из населения. Всё остальное бла-бла-бла.

21.11.2019 15:04
- гость -

и снова нас обдирают очередным благом для нас. чтобы стало меньше нарков и бухарей, мы должны переплачивать за справки. если сейчас можно купить любую справку и санкнижку, то теперь это все подорожает официально ))

21.11.2019 15:05
Арсений Евдощук

Права 2 тысячи, справка на права 4,5 тысячи. Че за бред то. Охренели там совсем?

21.11.2019 15:06
- гость -

Пусть платят те, у кого тест положительный окажется, почему я должна доказывать, что не алкаш и не наркоман! Где презумпция невиновности????

21.11.2019 15:13
гость

А как быть охранникам, которые каждый год сдают периодический экзамен??? Платить по 5000 руб (если не дороже) КАЖДЫЙ год!!!
А при устройстве на работу - тоже требуют ВСЕ СПРАВКИ !!!!!!

21.11.2019 15:18
- гость -

Поражает логика сего действа. Стоит не пить месяц и по получению сего документа нажраться, сесть за руль, натворить делов, попасться и заплатив штраф и походив пёхом 1,5 года снова получить права. Но стоит не сдать тест и Вы не отмоитесь нИ когда. И не видать вам водительского удоставерения до конца жизни поскольку ВЫ АЛКОГОЛИК. А всего то с любимой женой сходили в ресторан выпили пару бокалов вина. И в мыслях у Вас не было садиться за руль. Но тест сработал и вы АЛКОГОЛИК.

21.11.2019 15:18
- гость -

Ребяты, продолжайте голосовать за наше все и ер - до дна еще далеко!!!

21.11.2019 15:19
гость

Страна дураков.Почему бы не лишать пожизненно водительских прав тех,кого поймали 3 раза пьяным или в нарколог.опьянении.Причем всех,без исключений. Нет ,лучше содрать с нормальных,не употребляющих, в несколько десятков раз больше денег для пополнения бюджета /понятно кого/,чем ввести действенные нормы.

21.11.2019 15:19
гость

Ценник для Московских зпл, не большой. Но для Барнаула.Это уже ужас!!!!

21.11.2019 15:25
iOne

А ГДЕ КОНСТРУКТИВ !!??

21.11.2019 15:26
- гость -

ПЕТИЦИИ ТАМ ГОЛОДОВКИ, ОРГИИ ПУБЛИЧНЫЕ !??

21.11.2019 15:29
iOne

ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВНОЕ С МАРШУТОМ КОТОРЫЙ ДАВНО УЖЕ У ВСЕХ НА УСТАХ

21.11.2019 15:30
- гость -

ПЕТИЦИИ ТАМ ГОЛОДОВКИ, ОРГИИ ПУБЛИЧНЫЕ !??

Вам надо в эту ветку https://www.amic.ru/news/450682/

21.11.2019 15:31
Гость

Гниды ненасытные

21.11.2019 15:32
- гость -

Ежегодно в России 11 тыс. водителей задерживают в состоянии наркотического опьянения, из них около 250 человек – в Алтайском крае.
-------------------------------------------------------------
Ну пусть у нас на Алтае (сильно занизил) 250 000 водителей, это 0,001%. Так что это полнейший бред!!! и прикрываться этим позорно!!!

21.11.2019 15:35
- гость -

Опять проверяют резьбу на прочность....на сколько оборотов еще можно завернуть, чтобы не сорвало?

21.11.2019 15:39
- гость -

21.11.2019 14:30
- гость -

Сам такой....
Не будете бухие ездить ....

21.11.2019 15:46
месный

21.11.2019 15:39
- гость -

А как именно это помешает бухими ездить?
Особенно неприкасаемым?!?!?!

21.11.2019 15:56
- гость -

Справка да, очень дорого. Но на самом деле так и есть. Это всё из-за новой наркоты. Обычные тесты все эти спайсы не определяют. Поэтому требуются дорогие реактивы, чтобы выявить их. Отсюда и цена. У меня у самого два водителя уже поработало спайсовиков, так не подумаешь ничего, пока горяченьким не увидишь. Одного сам сдал, чтобы на КП тормознул, после того как он за рулём проспался. На комиссию свозили и, ничего не нашли....

21.11.2019 16:03
месный

21.11.2019 15:56
- гость -

Тест CDT никакого отношения к спайсам не имеет как и к прочей наркоте, он имеет отношение исключительно к бухлишку и показывает что поциент имел место бухнуть.

21.11.2019 16:04
Бабуля для 15:56

Кто вам это сказал???Легко определяются при помощи тестов ИХА..Не придумывайте.Есть тесты на 3 вида,а есть и 10 и больше..Если вы экономите при осмотре водителей перед рейсом,это не значит,что невозможно определить..Скупой платит дважды

21.11.2019 16:07
петух с докучаево

брехтите в комментах, резьбу на прочность проверят когда физлиц будут признавать иностранными агентами и скоро вас (да и меня) лишат права даже в коментах выражать свое мнение

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